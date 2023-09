Gasolina: em Fortaleza, combustível baixa R$ 0,10 na média

No Ceará, o recuo foi um pouco menor, de R$ 0,06, em média. Os dados da ANP mostram, porém, que o preço do diesel segue em alta

Entre os 13 municípios do Estado que têm os preços comparados, a gasolina mais barata foi encontrada em Juazeiro do Norte, por R$ 5,66 e a mais cara, em Itapipoca, R$ 6,62.

Os combustíveis tiveram pequenas oscilações no Ceará nesta semana. A gasolina apresentou queda de R$ 0,06 no preço médio, passando de R$ 6,29 para R$ 6,23. Os dados são da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 10 e 16 de setembro.

Já, quando se olha para a média estadual do diesel S10, esta teve uma pequena alta, de 0.32 ponto percentual, na comparação com a semana anterior, passando de R$ 6,10 para R$ 6,12.

Em Fortaleza, o valor também aumentou no mesmo período de comparação, saindo de R$ 5,98 para R$ 6,02, na média. Na localidade, o valor mais caro encontrado nos 33 postos analisados foi de R$ 6,25 e o mais barato, R$ 5,81.

Na comparação dos 13 municípios o diesel S10 mais barato foi encontrado em Quixadá (R$ 5,92) e o mais caro em Iguatu (R$ 6,63).

Etanol e gás de cozinha

A pesquisa ainda traz os valores médios do Etanol, que no Ceará está R$ 4,70, e do GLP (gás de cozinha), R$ 99,31.

Na Capital, as médias destes combustíveis apresentaram ligeira queda, na comparação com a semana anterior, saindo de R$ 4,79 para R$ 4,72 e de R$ 97,66 para R$ 97,45, respectivamente.

Comparações no País e região

Com os valores divulgados, a gasolina no Cearáé a mais cara do Nordeste e a quarta mais cara do Brasil, ficando atrás de Rondônia, Amazonas e Acre, este último com o valor médio de R$ 6,76, o maior do País. A gasolina mais barata está Goiás, onde a média é de 5,61.