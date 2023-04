Preço máximo do etanol recua 12% em abril; veja os valores

O preço máximo cobrado pelo litro de etanol no Ceará recuou 12,31% entre 1º e 29 de abril, segundo indicou a Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP) no último levantamento semanal realizado. O combustível saiu de R$ 5,93 no dia 1º para R$ 5,20 neste sábado, 29.

Ainda assim, o valor é 5º mais caro observado entre os estados nordestinos e o 11º mais caro do País, de acordo com os dados da ANP. O ranking tem Alagoas (R$ 6,50 por litro), Rio Grande do Sul (R$ 6,29/l) e Santa Catarina (R$ 5,89/l) no topo. Veja a lista completa:

ALAGOAS: R$ 6,50 RIO GRANDE DO SUL: R$ 6,29 SANTA CATARINA: R$ 5,89 MARANHÃO: R$ 5,69 AMAPÁ: R$ 5,50 RIO DE JANEIRO: R$ 5,49 PARÁ: R$ 5,44 PERNAMBUCO: R$ 5,39 BAHIA: R$ 5,38 RONDÔNIA: R$ 5,31 CEARÁ: R$ 5,20 SÃO PAULO: R$ 5,19 TOCANTINS: R$ 5,19 ESPÍRITO SANTO: R$ 5,05 AMAZONAS: R$ 4,99 RORAIMA: R$ 4,99

MINAS GERAIS: R$ 4,90 RIO GRANDE DO NORTE: R$ 4,89 PARANÁ: R$ 4,79 PIAUÍ: R$ 4,74 MATO GROSSO DO SUL: R$ 4,73 ACRE: R$ 4,59 GOIÁS: R$ 4,50 SERGIPE: R$ 4,49 DISTRITO FEDERAL: R$ 4,39 PARAÍBA: R$ 4,39 MATO GROSSO: R$ 4,19

Dos 184 municípios cearenses, a ANP pesquisou 13 cidades no levantamento da última semana e indicou que Crateús tem o litro de etanol mais caro do Estado, por R$ 5,20. Crato tem o mais barato, de R$ 4,49, enquanto Fortaleza está 3º lugar na lista, com R$ 4,99 por litro. Confira o ranking:

CRATEÚS: R$ 5,20 CAUCAIA: R$ 4,99 FORTALEZA: R$ 4,99 JUAZEIRO DO NORTE: R$ 4,99 MARACANAÚ: R$ 4,99 SOBRAL: R$ 4,99 ITAPIPOCA: R$ 4,98 LIMOEIRO DO NORTE: R$ 4,89 QUIXADÁ: R$ 4,88 ICÓ: R$ 4,79 IGUATU: R$ 4,69 CANINDÉ: R$ 4,59 CRATO: R$ 4,49



Quando vale a pena trocar a gasolina pelo etanol?

A fórmula tradicional para saber quando é hora de substituir a gasolina pelo etanol nos carros flex é quando o valor do etanol está abaixo de 70% do valor da gasolina. Hoje, no Ceará, segundo o mesmo levantamento da ANP, o valor médio cobrado pelo litro do etanol é de R$ 4,61 e, para a gasolina, é de R$ 5,90.

De acordo com esta regra, não vale a pena ainda. Só valeria se o preço do litro do etanol estivesse igual ou menor que R$ 4,13.

No entanto, alguns especialistas do setor indicam que as montadoras investiram em tecnologia para que os automóveis obtivessem melhor desempenho com o etanol.



Projeto estimula biocombustíveis

Fora da influência da Petrobras, o etanol é um dos alvos do Programa Combustível do Futuro, planejado pelo Ministério de Minas e Energia. O foco é estimular a produção de biocombustíveis, mas o texto ainda não foi finalizado e ainda deve ser enviado ao Congresso Nacional antes de ser efetivado.

"Dentro do Programa, o Brasil vai valorizar a mobilidade sustentável de baixo carbono com utilização do etanol e, ainda, estimular a indústria automobilística a produzir veículos flex híbridos. Outro marco será o incentivo à produção de bioquerosene de aviação, cuja principal matéria-prima são os resíduos da indústria do álcool", disse o ministro Alexandre Silveira, no último dia 28.

Em fala durante a 6ª edição da Abertura da Safra Mineira da Cana de Açúcar, em Uberaba (MG), ele defendeu ainda aumentar de 27,5% para 30% o teor de etanol na gasolina.



