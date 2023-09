Preço dos combustíveis cai nos postos de Fortaleza; veja valores

Esta representa uma queda de R$ 0,88 em comparação à última pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 10 e 16 de setembro. No período, a média era de R$ 6,23.

Já quando se olha para o diesel S10, o preço caiu R$ 0,12, visto que o valor atual é R$ 5,90 e o do levantamento passado estava em R$ 6,02.



Além disso, na Capital, o etanol também apresentou queda, esta de R$ 0,37. Isso porque o custo saiu de R$ 4,72 para R$ 4,35.

Comparações no País e região, segundo a ANP

Com os valores divulgados na semana passada, a gasolina no Ceará era a mais cara do Nordeste e a quarta do Brasil, ficando atrás de Rondônia, Amazonas e Acre, este último com o valor médio de R$ 6,76, o maior do País. A gasolina mais barata está Goiás, onde a média é de 5,61.

Quando o foco está no gás de cozinha, o Estado figura na 18ª colocação, das 27 que compõem o País. Já, quando se leva em comparação apenas a região Nordeste, o Ceará está em 4º colocado com o GLP mais caro, ficando atrás de Bahia, APraíba e Rio Grande do Norte.

No Brasil, as médias são: gasolina (R$ 5,84), diesel S10 (R$ 6,20), Etanol (R$ 3,64) e gás de cozinha (R$ 100,97).