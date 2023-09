Governo lança novo edital de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara

Edital prevê que investidor que assumir gestão do parque terá de aportar R$ 116 milhões em melhorias estruturais no parque. Lista de isenções de ingressos será ampliada

Dentre as obrigações que o parceiro privado assumirá estão intervenções de melhorias e benefícios que vão desde a instalação de estruturas que atualmente não existem no Parque, como banheiros, centros de visitantes e posto de segurança, até a destinação de recursos para ações no entorno.

Desta vez, além de mudanças no projeto, está previsto investimento total de cerca de R$ 116 milhões , sendo a maior parte executados nos primeiros 5 anos da concessão. Também foi ampliada a lista de isenções para entrada no parque.

O Governo Federal decidiu lançar um novo edital de concessão de serviços de apoio à visitação no Parque Nacional de Jericoacoara (CE). O anterior, de dezembro do ano passado, foi revogado no início deste mês . Entenda abaixo o que muda

O edital também prevê a implementação das vias de transporte internas que vão minimizar os impactos ambientais gerados pelo uso público. Além da aplicação de cerca de R$ 990 milhões em operação e gestão ao longo do contrato e outros benefícios, como mais de 200 empregos diretos gerados.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), gestor do parque, o novo edital conta ainda com aprimoramentos sugeridos pelo Governo do Estado do Ceará, como a inclusão do CadÚnico no rol de isenções de ingressos.

Saiba quem já é isento de pagar ingresso:

Moradores, frequentadores e trabalhadores da Vila de Jericoacoara

Moradores dos municípios de Camocim, Jijoca de Jericoacoara e Cruz

Crianças até 6 anos de idade;

Estudantes e professores para atividades de educação ambiental;

Pesquisadores, servidores e agentes de segurança pública no exercício de suas funções;

Guias de turismo e condutores de visitantes cadastrados

.

Para o presidente do ICMBio, Mauro Pires, a concessão é uma das estratégias do Instituto para melhorar os serviços prestados aos visitantes no Parque.

“Foi importante para o projeto do Parque as discussões com os atores locais da região e com o Governo do Estado do Ceará para a construção e melhoria do projeto como um todo. Estamos abertos a fortalecer o desenvolvimento regional baseado na conservação e uso sustentável do Parque”.

O contrato de concessão traz ainda uma inovação se comparado a outras parcerias em andamento: os Encargos Acessórios de Responsabilidade Socioambiental, que prevê a destinação de 5% das receitas brutas do concessionário em ações e projetos no Parque e região.

Projeto de concessão prevê a instituição de um Mosaico de Jericoacoara

Na colaboração entre o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio e o Governo do Ceará, os benefícios dos encargos acessórios serão destinados ao Mosaico de Jericoacoara, a ser instituído.