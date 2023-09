Transportes puxam alta nos gastos familiares no ano; alimentação segue em queda

O Índice de Preços dos Gastos Familiares (IPGF) teve uma variação de 0,03% em agosto e de 2,78% nos últimos 12 meses. A alta tem sido puxada, principalmente, pelo grupo de transportes, em especial pelo reajuste nos combustíveis. A alimentação, no entanto, segue mantendo baixas.

Os resultados apontam para uma sutil reaceleração da inflação interanual, levando em conta as quedas dos preços coletados de julho a setembro do ano passado. Os números, no entanto, seguem menores do que os registrados em outros índices de inflação.

O estudo é realizado pela FGV Ibre e se difere do IPCA (IBGE) ou o IPC (FGV IBRE) por trabalhar com pesos da cesta de consumo. Assim, em casos de substituição de itens da cesta básica pelas famílias, as alterações nas preferências do consumidor são captadas com mais agilidade na pesquisa.