Chance de juros altos por mais tempo nos EUA ameaça ações de tecnologia

As ações de tecnologia impulsionaram a recuperação do mercado americano em 2023 e tornaram-se cada vez mais caras durante o processo Agora, a crescente expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mantenha as taxas de juros mais elevadas durante mais tempo ameaça sufocar as negociações dos papéis do setor, diminuindo potencialmente as perspectivas para índices como o S&P 500, que são fortemente influenciados pela tecnologia.

Isso porque o entusiasmo dos investidores pelas ações tecnológicas foi alimentado não apenas pela inovação nas empresas de software e hardware, mas também pelas taxas de juro ultrabaixas que tornaram os lucros futuros prometidos por essas empresas especialmente valiosos. Nesse cenário, investidores estavam dispostos a pagar múltiplos mais elevados em relação aos lucros de curto prazo de uma empresa de tecnologia para participar do seu crescimento futuro.

Os cálculos mudaram no ano passado, quando o Fed começou a aumentar agressivamente as taxas de juro numa tentativa de controlar a inflação. No final de 2022, o setor tecnológico do S&P 500 tinha caído 29%, tornando-se mais barato em relação aos lucros e apresentando um desempenho inferior ao do índice S&P 500 pelo primeiro ano desde 2013.