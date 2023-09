Apple atende exigência da UE e apresenta novo iPhone 15 com entrada USB-C

"O USB-C se tornou um padrão universalmente aceito. É por isso que estamos trazendo o USB-C para o iPhone 15", disse Kaiann Drance, vice-presidente de marketing do iPhone, no evento de lançamento do mais recente smartphone da Apple.

"Agora o mesmo cabo pode carregar seu Mac (computador), seu iPad (tablet), seu iPhone e até seus AirPods Pro (fones de ouvido sem fio) de segunda geração", acrescentou Drance. "Se a bateria dos seus AirPods ou do seu Apple Watch (relógio) estiver muito baixa, você pode carregá-los diretamente do seu iPhone".

É o "nosso primeiro produto neutro em carbono", afirmou Lisa Jackson, vice-presidente de Meio Ambiente da empresa, sobre o novo modelo do relógio, que possui uma bateria de maior duração.

Após um trimestre decepcionante para as vendas do iPhone e com a temporada de fim de ano se aproximando, a empresa precisa encantar o público.

De abril a junho, pelo terceiro trimestre consecutivo, a Apple registrou uma queda nas vendas em relação ao ano anterior (-1,4%), para 81,8 bilhões de dólares (R$ 405 bilhões).

Isso se deveu a uma queda de 2,4% nas vendas de seu produto principal, o iPhone.

A Apple tem uma "base de ouro", afirmou o analista Dan Ives, da Wedbush, referindo-se à lealdade dos usuários aos dispositivos da marca.

No entanto, ele estimou que "cerca de 25% dos 1,2 bilhão de pessoas que têm iPhones não atualizaram seus dispositivos nos últimos 4 anos".

Ives também não está preocupado com as más notícias vindas da China.

Relatórios de que Pequim proibiu o uso de iPhones em determinados departamentos governamentais e empresas estatais fizeram com que as ações da empresa despencassem na semana passada em Wall Street.

Se essas medidas continuarem, representarão um desafio para a Apple, uma vez que a China não é apenas o seu maior mercado no exterior, mas também, em grande parte, o seu principal centro de produção.

Em dois dias, as ações caíram mais de 6%, fazendo com que a capitalização de mercado da empresa caísse mais de US$ 200 bilhões (R$ 990 bilhões), para US$ 2,776 trilhões (R$ 13,7 trilhões).

