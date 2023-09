Petrobras prospecta negócios com hidrogênio verde no Ceará

Potenciais do Estado e ações do Sistema S neste contexto foram apresentadas por executivos da Fiec para representantes da Petrobras

Executivos da Petrobras se reuniram com representantes da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) para conhecer e analisar todas as capacidades e o potencial do hidrogênio verde (h2v) no Ceará.

O encontro ocorreu na última sexta-feira, 15, na Casa da Indústria. Atividades do Sesi e Senai Ceará, além do Observatório da Indústria e do IEL Ceará, também foram apresentadas.