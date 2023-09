Produção de h2v e biodiesel são foco de reuniões de Elmano na China

Governador Elmano com representantes da Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Crédito: Divulgação Governo do Estado do CE

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), encerrou sua agenda de visitas na China neste sábado, 16. No último dia, foram feitas duas reuniões com empresas que tratam de produção de hidrogênio verde e de uso de resíduos sólidos para a produção de biodiesel.

Em suas redes sociais, o executivo estadual relatou que esteve com a diretoria da Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd (Guofuhee), em Xangai. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “No encontro, dialogamos sobre parcerias para a instalação de uma fábrica na área da ZPE (Zona de Processamento de Exportação do Ceará), no Complexo Portuário do Pecém, além de estabelecer avisos de cooperação para o fornecimento de sistemas para os projetos do Hub de Hidrogênio no Ceará.”

Governador Elmano fala com representantes da Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment para trazer uma unidade da empresa para a ZPE do Complexo do Pecém Crédito: Divulgação Governo do Estado do CE A empresa é, segundo o governador, uma das principais fornecedoras de soluções integradas para a cadeia industrial de equipamentos de energia de hidrogênio na China, com mais de 400 patentes de produtos. Entre os destaques de processos da Guofuhee, estão o sistema de eletrólise para geração de hidrogênio, planta de hidrogênio líquido e containers de armazenamento e transporte. Além disso, a empresa também fabrica veículo e equipamentos para posto de abastecimento de hidrogênio. A comitiva do Estado também se reuniu com a diretoria da Leoking Environmental Group, uma das pioneiras na China no tratamento colaborativo de resíduos sólidos orgânicos e na

produção de biodiesel. “(Vimos) uma experiência bem sucedida que serve de exemplo para o Ceará que tem grande potencial para produção.” Comitiva do governo do Estado do Ceará em visita a Leoking Environmental Group Crédito: Reprodução redes sociais do governador Elmano de Freitas

A Leoking possui diversas certificações internacionais e 90% da sua produção de biodiesel, atualmente, é exportada para a Europa. É responsável pela gestão diária, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de projetos de biodiesel, com a produção de alta qualidade a partir de resíduos de óleo.

Saiba mais sobre a missão da China A missão China do Governo do Estado tinha como objetivo estimular a troca de experiências e conhecimentos entre universidades chinesas e cearenses na área de geração de energia sustentável. Além disso, havia intenção de firmar parcerias com investidores do país asiático.

Na oportunidade, que iniciou no domingo, 10, Elmano acompanhou os trabalhos da Zona de Demonstração de Hidrogênio para Energia, situada no distrito de Daxing, em Pequim. O local é alvo de investimentos de mais de 170 empresas chinesas e internacionais. Em uma estação situada no local, Elmano pôde assistir ao abastecimento de um tanque de hidrogênio, de 35 quilogramas, instalado em um ônibus. Em comunicado nas redes sociais, o governador cearense sublinhou a importância do momento para o desenvolvimento de programas vinculados ao uso da energia renovável no Estado.