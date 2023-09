Aos 61 anos, cearense consegue certidão com sobrenome da mãe

Criada por outra pessoa, Moema nunca conseguiu receber informações precisas sobre o paradeiro dos progenitores e passou sua infância sem a filiação indicada no documento. Anos depois, já na terceira idade, a mulher decidiu procurar a Defensoria Pública do Estado do Ceará ( DPCE ).

No Brasil, o primeiro documento com validação jurídica de uma pessoa é a certidão de nascimento . Mas para Moema Enilda, 61, o registro era também motivo de constrangimento — sem os nomes dos pais biológicos, a mulher não possuía um sobrenome próprio.

“Minha certidão foi feita de qualquer jeito e a pessoa que me criou fez o registro inclusive com a data de nascimento errada. Nesse período de busca, consegui achar o batistério, que tinha o nome da minha mãe e a data correta do meu nascimento”, completa em nota da Defensoria.

Um sobrenome só foi registrado ao lado de Moema após o seu casamento, em 1992, quando adicionou o do atual ex-marido. Aos 61 anos, a busca pelo sobrenome completo a levou até o Núcleo de Atendimento Especializado à Pessoa Idosa, em Fortaleza.

Certidão com sobrenome dos pais: um direito de todos

No artigo 16 do Código Civil brasileiro, destaca-se que “toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome”. No caso de Moema Enilda, a falta pode ser entendida como uma violação aos seus direitos de personalidade.

“Nosso sobrenome é um importante símbolo designativo da pessoa, onde sua ausência fere a dignidade da pessoa humana”, relata a defensora pública Carolina Bezerril, responsável pelo atendimento.

A partir da análise dos documentos expostos por Moema, Bezerril descreve a presença da data do nascimento e do nome da mãe biológica da assistida. E foram esses documentos os utilizados para ingressar com a ação de retificação do registro.