Ceará tem 11,5 mil vagas em qualificação profissional

O Ceará está com 11,5 mil vagas de qualificação profissional do programa Criando Oportunidades, executado pela Secretaria de Proteção Social (SPS). De acordo com a pasta, as vagas totalizam um investimento superior a R$ 11 milhões.

As oportunidades foram anunciadas em evento realizado nesta segunda-feira, 11 de setembro, no Complexo Social Mais Infância do Cristo Redentor, que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa e governador do Ceará em exercício, Evandro Leitão, a secretária de Proteção Social, Onélia Santana, entre outras autoridades.

As novas vagas já tem diversas áreas definidas, mas ainda devem ser abertas outras modalidades a partir das demandas. Entre os cursos confirmados estão designer de sobrancelhas, marketing digital, costura, cabeleireiro, maquiagem, vendedor do comércio varejista, montagem de bijuteria, manicure e pedicure, auxiliar de escritório e mecânica de motos.