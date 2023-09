Programa abre inscrições para capacitação tecnológica gratuita

As inscrições seguem até o dia 8 de setembro e as aulas vão começar em 18 de outubro

Com foco na resolução prática de problemas e o autodidatismo o programa Avanti Bootcamp está com inscrições abertas para curso em capacitação tecnológica. A oportunidade é promovida pelo Instituto Atlântico em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI).

O curso oferece um treinamento intensivo para que os alunos possam adquirir conhecimentos teóricos em conjunto com experiências práticas, utilizando metodologias educacionais modernas, ferramentas inovadoras e tecnologias de ponta.

As aulas do Avanti Bootcamp serão ministradas durante oito semanas no formato online, nas quartas-feiras, das 19 às 21 horas, e em sábados alternados, das 09 às 11h30min, de outubro a dezembro de 2023. As inscrições para o novo ciclo estão abertas até o dia 08 de setembro e podem ser feitas no site do instituto.