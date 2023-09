Desenrola: Câmara pode votar projeto e juros do rotativo; entenda

A decisão veio depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), publicou um ato para que os deputados federais estivessem em Brasília na segunda Crédito: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira, 5, o projeto de lei do Desenrola, programa de renegociações de dívidas do governo que trata também dos juros do rotativo do cartão de crédito. Isso porque, na noite de segunda, 4, os deputados aprovaram, por 360 votos a 18, o pedido de urgência para decidir o rumo do programa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A decisão veio depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), publicou um ato para que os deputados federais estivessem em Brasília na segunda.

Segundo a versão preliminar do parecer do deputado Alencar Santana (PT-SP), relator do texto, o limite corresponderá a 100% do valor original da dívida. Isto se as instituições financeiras não apresentarem uma proposta de autorregulação em 90 dias. Em junho, segundo os dados mais recentes do Banco Central, os juros do rotativo chegam a 437% ao ano. No caso do cartão de crédito parcelado, os juros ficaram em 196,1% ao ano. Segundo o parecer preliminar, o limite para os juros do rotativo também valerá para as instituições financeiras que não aderirem à autorregulação.

Outro item incluído no texto que gera polêmica foi o teto para os juros do parcelamento de faturas. Nesse prazo de 90 dias, que serão contados a partir da publicação da lei no Diário Oficial da União, os emissores de cartões de crédito deverão submeter a autorregulação ao Banco Central e ao Conselho Monetário Nacional (CMN). O que é o Desenrola Brasil? Programa do Governo Federal que tem por objetivo facilitar a renegociação de dívidas de famílias inadimplentes.