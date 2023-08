Grupo dono da Cimento Nassau fecha acordo para pagar R$ 11 bi em dívidas

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Regularização do FGTS vai beneficiar diretamente mais de 20 mil trabalhadores

A negociação envolveu 41 empresas do Grupo , que atua nos mais diversos setores econômicos, como agronegócio, comunicações, indústria de cimento, serviços de táxi aéreo e logística.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) firmou acordo com o Grupo João Santos, fabricante do Cimento Nassau, para recuperação tributária de R$ 11 bilhões. Do montante, R$ 270 milhões são para regularização de dívidas de FGTS dos trabalhadores.

No caso do FGTS, as dívidas renegociadas abrangem débitos em atraso de 17 empresas do grupo que atuam em oito Estados.

Essa foi a maior negociação fechada pela PGFN. “A importância desse acordo ultrapassa a cifra bilionária do débito transacionado. Após mais de um ano de negociação entre a Procuradoria da Fazenda Nacional e representantes do Grupo, ganha destaque a perspectiva de retomada das atividades das empresas que estavam comprometidas em sua regularidade fiscal”, avalia o Procurador-Regional da Fazenda Nacional na 5ª Região, Alexandre de Andrade Freire.

Recuperação Judicial



A transação faz parte do processo de reestruturação financeira do grupo. No ano passado, o grupo já tinha recorrido ao instrumento da Recuperação Judicial para reestruturar um passivo de cerca de R$ 13 bilhões.



"A celebração desse acordo, o maior já realizado pela PGFN, é um divisor de águas na história do Grupo João Santos na medida em que recupera nossa credibilidade e ratifica a seriedade do trabalho que estamos realizando para reestruturar financeira e operacionalmente o grupo", afirmou o diretor executivo do Grupo João Santos, Paulo Narcélio Amaral.

Entenda o que prevê o acordo

O acordo prevê pagamento de entrada, no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 45 dias, de R$ 230 milhões em dinheiro, sob pena de indeferimento (o acordo será desfeito), priorizando-se pagamento do FGTS. O resto será pago em até 36 meses, podendo ser estendido em até 120 meses.

Os descontos sobre juros, multas e encargos reduziram a dívida ativa com a União de R$ 10,7 bilhões para R$ 4 bilhões. No caso das dívidas de FGTS, o abatimento obtido em juros, multas e encargos foi de 33%, fazendo com o montante a ser pago caísse para R$ 180 milhões.