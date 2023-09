Juros do cartão de crédito e taxação das apostas; entenda a semana da Câmara

A expectativa é que a Casa decida, antes do feriado, os projetos governamentais do Desenrola e da taxação das apostas esportivas Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Com o feriado da Independência nesta quinta-feira, 7, o Senado e a Câmara dos Deputados vão reduzir o nível de trabalho da semana. Porém, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) publicou um ato para que os deputados federais estivessem em Brasília na segunda-feira, 4. Assim, ainda na segunda, foi aprovado o pedido de urgência para o projeto de lei do Desenrola por 360 votos a 18. Veja mais abaixo cada uma das propostas que podem ser votadas. Além de criar o programa de renegociação de dívidas, o relatório, elaborado pelo deputado Alencar Santana (PT-SP), prevê que o setor financeiro apresente uma solução para os juros do rotativo do cartão por autorregulação em 90 dias. Caso contrário, a taxa máxima será de 100%.



Segundo o governo federal, a maior parte das arrecadações vai para a seguridade social e o Ministério do Esporte. Juros do rotativo do cartão de crédito Outro tema que deve ser analisado pelo plenário da Câmara é o projeto que trata dos juros rotativos do cartão de crédito, o qual foi encorporado a Medida Provisória que criou o Programa Desenrola. Segundo a versão preliminar do parecer do deputado Alencar Santana (PT-SP), relator do texto, o limite corresponderá a 100% do valor original da dívida, caso as instituições financeiras não apresentem uma proposta de autorregulação em 90 dias.

Outro item que gera polêmica, um teto para os juros do parcelamento de faturas no cartão, também foi incluído no texto. Em junho, segundo os dados mais recentes do Banco Central, os juros do rotativo chegam a 437% ao ano. No caso do cartão de crédito parcelado, os juros ficaram em 196,1% ao ano. Segundo o parecer preliminar, o limite para os juros do rotativo também valerá para as instituições financeiras que não aderirem à autorregulação.