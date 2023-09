Haddad diz que governo está trabalhando a questão do rotativo junto ao Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a questão do crédito rotativo está sendo discutida pelo governo e pelos agentes do setor privado junto ao Congresso Nacional. Ele disse ainda que as emendas à medida provisória do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas do governo federal, devem ser a via de resolução do debate.

"Estamos trabalhando junto ao Congresso", disse ele a jornalistas nesta sexta-feira, na sede do Ministério na capital paulista.

Haddad não deu maiores detalhes sobre a expectativa para os resultados dessa discussão.