Para não perder aplicações, Câmara vai pautar hidrogênio verde no 2º semestre

Lira disse que as pautas verdes vão ser prioridade no segundo semestre Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

As pautas verdes devem ser o foco da Câmara dos Deputados durante o segundo semestre de 2023. A informação foi dada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), após deixar a reunião de líderes com o Senado. "Nós colocamos à nossa disposição, para todos os líderes, de trabalharmos muito forte, neste segundo semestre, as pautas verdes, as pautas de energias renováveis, o hidrogênio Verde, crédito de carbono e energias eólicas offshore", disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Risco de perder investimentos A prioridade na pauta vem do risco de perder R$ 100 bilhões no Brasil em investimentos de hidrogênio verde (H2V), sendo mais de R$ 20 bilhões no Ceará, e tem feito os políticos correrem contra o tempo. Danilo Forte, vice-líder do União Brasil na Câmara, apresentou requerimento de urgência nas regras do uso do combustível no País e conta com apoio de conterrâneos. A ideia é votar a matéria até este mês de agosto. É que a Fortescue e outros empresários que têm estudado aportes em solo cearense contam com a regulamentação do mercado ainda neste ano para poderem operar com o H2V no País. E isso depende do Governo Federal e do Congresso Nacional. Caso não ocorra neste ano, os cerca de R$ 100 bilhões que viriam para o Brasil podem acabar indo para os Estados Unidos, que lançou edital de US$ 360 bilhões em incentivos fiscais para financiadores de hidrogênio verde.

Diante deste cenário, Danilo apresentou na terça-feira, 1º de agosto, o pedido de urgência sobre o projeto de lei 2308/2023, que prevê a regulamentação do hidrogênio verde no País, na tentativa de acelerar as tratativas sobre o tema nas próximas semanas. O encaminhamento foi feito durante reunião do Colégio de Líderes da Câmara, e ele frisa que conta com o apoio de governistas. Isso porque o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), endossou o pedido do parlamentar. “É fundamental que este tema tenha andamento na Câmara, sobretudo porque garantir investimentos e reindustrializar o Nordeste. Por isso, temos pressa”, afirmou o parlamentar, acrescentando o potencial do combustível para a transição energética.

Segundo o parlamentar, o texto dará a segurança jurídica necessária para atrair investimentos e impulsionar o segmento no País. O Nordeste, argumenta, pode ser líder na produção de hidrogênio verde, assim como nas demais energias renováveis – como a eólica e solar. Sobre o processo para o PL vire efetivamente lei, Danilo Forte diz que esteve na terça com o líder do União Brasil na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA), e pediu para substituí-lo na reunião do Colégio de Líderes. "Eu tive a oportunidade de, representando o partido, de apresentar a proposição num projeto que já está em andamento na Casa para diminuir as etapas do processo legislativo nas Comissões Temáticas e recorrer direto ao Plenário da Casa para votação final", detalha.