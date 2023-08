Aposentados e pensionistas estaduais têm novo prazo para prova de vida

Repórter no OPOVO

O procedimento deve ser feito por meio do aplicativo Cearaprev On-line . Inicialmente, o prazo encerrava neste mês de agosto.

O Governo do Ceará prorrogou para o dia 20 de setembro o prazo para que servidores aposentados e pensionistas possam realizar a prova de vida e evitar o bloqueio dos pagamentos.

Desde 2021, a prova de vida é realizada por meio do aplicativo Cearaprev. Atualmente, do total dos 145 mil beneficiários, mais de 125 mil concluíram o cadastro com sucesso.

Porém, cerca de 14 mil aposentados e pensionistas do Ceará terão seus benefícios bloqueados se não fizerem o procedimento até o prazo estipulado.

Para não prejudicar essa parcela de segurados, a instituição optou por estender o prazo mais uma vez e continuar com o trabalho de divulgação da obrigatoriedade do processo.

Como fazer a sua prova de vida?



Para evitar o bloqueio dos pagamentos, os indivíduos que precisam fazer a prova de vida devem seguir estes passos:

Acessar o aplicativo Cearaprev Online

Clicar no botão "Cadastro e Prova de Vida"

Na nova tela, selecionar a opção "Recadastramento Simplificado"

Responder as perguntas de confirmação

Clicar em "Submeter Informações"

Serviço



Local: Cearaprev