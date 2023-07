Pensionistas e aposentados estaduais devem fazer prova de vida até 15 de agosto

Os servidores e beneficiários do Ceará têm até o dia 15 de agosto para realizar a prova de vida e evitar o bloqueio dos pagamentos.

O cadastro da prova de vida é obrigatório para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. O processo é necessário para manter informações atualizadas quanto ao cadastro destes indivíduos.

Desde 2021, a prova de vida é realizada por meio do aplicativo Cearaprev. Atualmente, do total dos 145 mil beneficiários, mais de 125 mil concluíram o cadastro com sucesso.

Porém, cerca de 14 mil aposentados e pensionistas do Ceará terão seus benefícios bloqueados se não fizerem o procedimento até o prazo estipulado.

Para não prejudicar essa parcela de segurados, a instituição optou por estender o prazo mais uma vez e continuar com o trabalho de divulgação da obrigatoriedade do processo.

Como fazer a sua prova de vida?



Para evitar o bloqueio dos pagamentos, os indivíduos que precisam fazer a prova de vida devem seguir estes passos:

Acessar o aplicativo Cearaprev Online

Clicar no botão "Cadastro e Prova de Vida"

Na nova tela, selecionar a opção "Recadastramento Simplificado"

Responder as perguntas de confirmação

Clicar em "Submeter Informações"

Serviço



Local: Cearaprev



Endereço: R. Vinte e Cinco de Março, 300 - Centro, Fortaleza



Data: Segunda-feira a sexta-feira

Horário: 8h às 12h e de 13h às 17h

Central de Atendimento: (85) 3108-0135

Redes sociais: @cearaprev

