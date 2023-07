FGTS 2023: consulta na Caixa e como saber quem tem direito a receber

Saiba como calcular distribuição do lucro do FGTS 2023 da Caixa Econômica Federal (CEF), veja quem tem direito a receber e como fazer consulta

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Caixa Econômica Federal (CEF), teve definido o valor do lucro obtido em 2022, que será distribuído aos trabalhadores. Confira como calcular distribuição do valor, veja quem tem direito a receber e saiba como fazer a consulta.

Ao todo, serão beneficiadas 217,675 milhões de contas. A divisão aprovada foi de 99% do resultado líquido do FGTS em 2022, que foi de R$ 12,848 bilhões. Assim, serão repartidos entre os cotistas que tinham saldo na conta em dezembro cerca de R$ 12,7 bilhões.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelo pagamento do lucro aos trabalhadores e ovalor exato que ficará disponível pode ser consultado no site ou no aplicativo do FGTS.

Consulta ao FGTS 2023 da Caixa: até quando o trabalhador deve receber?

De acordo com a legislação, o repasse deve ocorrer até o dia 31 de agosto deste ano.

Consulta ao FGTS 2023 da Caixa: quem tem direito a receber?



O indivíduo precisa ter saldo nas contas do fundo de garantia em 31 de dezembro de 2022.

Isto valem tanto para as contas ativas, que recebem depósitos pelo emprego atual, quanto para as inativas, relacionadas a empregos anteriores.

Consulta ao FGTS 2023 da Caixa: qual o valor do lucro que tem direito?

O trabalhador precisa fazer um cálculo específico com o saldo da conta no dia 31 de dezembro de 2022. Na prática, quem tiver mais dinheiro lá, recebe mais.

Com a quantia divulgada, o trabalhador que tivesse R$ 1.000 na sua conta vinculada do FGTS no fim do ano passado receberia em torno de R$ 24 do lucro apurado pelo fundo.

Consulta ao FGTS 2023 da Caixa: quando e como eu posso tirar o dinheiro?

O FGTS é um direito de todo trabalhador. Porém, por mais que hoje em dia seja mais fácil de sacar, não são em todos os casos em que é possível ter acesso a ele.

A exceção acontece em alguns momentos específicos como:

demissão sem justa causa



rescisão por acordo



aposentadoria



quando o titular da conta tiver idade igual ou superior a 70 anos

outras especificações, conforme o Fundo

Consulta ao FGTS 2023 da Caixa: como fazer a consulta ao saldo?

Para verificar o saldo do Fundo de Garantia, o trabalhador deve consultar do extrato do fundo, no aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal.

Até o ano passado, o banco oferecia a opção de consulta no site da instituição, mas todo o atendimento eletrônico relativo ao FGTS foi migrado exclusivamente para o aplicativo, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS.

Quem não puder fazer a consulta pela internet deve ir a qualquer agência da Caixa pedir o extrato no balcão de atendimento.

O banco também envia o extrato do FGTS em papel a cada dois meses, no endereço cadastrado. Quem mudou de residência deve procurar uma agência da Caixa ou ligar para o número 0800-726-0101 e informar o novo endereço.

O dinheiro será depositado até 31 de agosto. O valor de referência corresponde ao saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2022. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo (com informações da repórter Fabiana Melo e Agência Brasil).

