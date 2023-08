Shein compra um terço da dona da Forever 21 e itens entram no portfólio

Repórter no OPOVO

Acordo prevê também a inclusão de produtos da Forever 21 no portfólio online da Shein

A gigante chinesa Shein deu mais um passo no seu processo de expansão com a aquisição de um terço do grupo Sparc, dono de marcas como Forever 21, Náutica e Reebok. Os valores da transação não foram divulgados.

O acordo anunciado nesta quinta-feira, 24, prevê também a venda de produtos da Forever 21 no portfólio online da Shein, assim como a oferta de produtos da chinesa nas lojas físicas da Forever 21.

De acordo com comunicado assinado pelas duas empresas, o objetivo é "acelerar a inovação de produtos, explorar estratégias para novos negócios, aprimorar a experiência dos usuários e potencializar a presença das marcas no mercado".