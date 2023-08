Caixa realiza leilão com imóveis a partir de R$ 71,8 mil para o Ceará

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, promoverá um leilão com 279 imóveis em todas as regiões do Brasil. O evento se encerra em 30 de agosto, às 10 horas, com bens ofertados pelo valor da dívida.

No Ceará, são 13 imóveis a partir de R$ 71,8 mil. Destes, 11 estão localizados na Região Metropolitana de Fortaleza.

Entre as ofertas está uma casa em Caucaia, no Ceará, com 72,45m² de área privativa, em 160m² de área do terreno, com dois quartos, varanda, banheiro, sala e cozinha, com lance mínimo de R$ 84 mil.