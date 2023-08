Imposto de Renda 2023: consulta ao 4º lote é liberada; veja como fazer

No Ceará, serão pagos R$ 155,3 milhões para 102.667 contribuintes

Já no Brasil serão contemplados 6.118.310 contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O valor total do crédito é de R$ 7,5 bilhões. Veja mais abaixo calendário de pagamentos

O pagamento será depositado no dia 31 de agosto.

A Receita Federal abre nesta quinta-feira, dia 24, às 10 horas, a consulta do 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023. No Ceará , serão pagos R$ 155, 3 milhões para 102.667 contribuintes.

Imposto de Renda: como saber se entrei no 4º de restituição?

Para consultar se foi contemplado neste lote, o contribuinte deve seguir estes passos:

Acessar a página da Receita Federal

Clicar no card "Imposto de Renda"

Selecionar a opção "Consultar a Restituição"

Apertar em "Iniciar"

Entrar com os dados pessoais.

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

Além disso, pode acessar pelo app Pessoa Física, disponível para Android e iPhone (iOS).

Como é feito o pagamento da restituição?

Os repasses da restituição são realizados na conta corrente informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix.