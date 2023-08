Entenda o que muda com o reajuste do salário mínimo e a ampliação da isenção do IR

O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, agora, segue para votação no Senado

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 23, o texto da Medida Provisória que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320 e estabelece uma nova política de valorização anual, além de corrigir a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).

Agora, o texto segue para votação no Senado.

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), foi ao plenário reforçar a necessidade de manter a correção da tabela do IR no texto.