Fortaleza terá quatro voos semanais para Miami a partir de outubro

Serão cerca de 76 voos para os Estados Unidos saindo do Ceará até o fim do ano

Fortaleza vai ter uma ampliação na frequência dos voos para a Flórida, nos Estados Unidos. A Latam anunciou que, em outubro, vai implementar uma terceira ligação semanal entre a capital cearense e Miami.

Sendo assim, com o voo aos sábados operado pela Gol, serão quatro deslocamentos semanais entre as duas cidades, totalizando cerca de 76 voos para os Estados Unidos saindo do Ceará até o fim do ano.

O segundo voo da Latam para a cidade estadunidense foi inaugurado na última sexta-feira, 28. Os trechos pela companhia acontecem em dias alternados, por um Boeing 787-9, que tem capacidade para 304 passageiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Voos partindo do Ceará para Bogotá e Brasília têm início das vendas adiado

Fortaleza vai voltar a receber voos de Cabo Verde, diz primeiro-ministro do país

Já os voos da Gol ocorrem sempre ao sábados com um Boeing 737 Max 8, que tem capacidade para 186 passageiros.

A secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque comemora a ampliação e disse que o Ceará tem um excelente potencial para atrair turistas desse mercado emissor, e que a decisão da companhia comprova isso.

"Se teremos mais poltronas ofertadas, certamente existe o interesse de mais americanos conhecerem nosso destino. Para a Secretaria do Turismo do Ceará, fica o desafio de trabalhar para lotar esses voos", disse.

Preços

Os preços das passagens de ida e volta com voos diretos entre Fortaleza e Miami estão custando a partir de R$ 2.123 pela Latam, e de R$ 2.740 pela Gol, em consulta realizada às 12h17 de 1º de agosto de 2023.

Veja como planejar viagens com economia no Dei Valor

Mais notícias de Economia