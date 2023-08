Ceará tem a quarta maior retração do Brasil no volume de serviços em junho

Os dados divulgados pelo IBGE mostram que no acumulado do ano, porém, há um avanço de 2,6% no volume de serviços cearense Crédito: Aurelio Alves

Apesar do recuo nestas duas atividades, as demais tiveram desempenho positivo: serviços de informação e comunicação (1,8%), Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (4,7%) e outros serviços (10,3%). Receita Nominal de Serviços Quando se leva em consideração a receita nominal de serviços, o Ceará também obteve uma retração, esta de 1,2%, quando comparado ao mês de maio deste ano. Já no comparativo com junho de 2022, houve um crescimento de 1,1%, assim como no acumulado do ano, de 6,6%.

Outro período que mostrou sinalização positiva foi nos últimos 12 meses, com aumento de 10,2%. Atividades turísticas caem 0,6% em maio no Ceará O Índice de Atividades Turísticas do Ceará também registrou variação negativa, de 2,4%, no mês. No Brasil, o resultado também foi abaixo, de -0,4%. Já na comparação com junho de 2022, a queda do índice é muito expressiva (-9,3%). Esta foi a maior retração do País, que obteve um crescimento de 9,7%.