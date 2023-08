Amazon lança cartão sem anuidade e cashback de até 5%; veja como pedir

Segundo a empresa, quem solicitar receberá seu cartão de crédito Amazon Prime em até 10 dias úteis após a aprovação do banco e terá pontos de boas vindas na conta

A Amazon lançou o cartão de crédito próprio no Brasil, com parceria do banco Bradesco e da bandeira Mastercard, nesta terça-feira, 8. O cartão ainda terá anuidade grátis e outros benefícios, como cashback. Veja mais abaixo cada detalhe sobre a novidade.

Dois cartões estão sendo disponibilizados: um branco e um preto, sendo este exclusivo para assinantes da "Amazon Prime". A diferença entre os dois está na porcentagem de cashback, pois quem não tem assinatura com a empresa recebe 3% e, quem tem, 5%.

Segundo a empresa, quem solicitar receberá seu cartão de crédito Amazon Prime em até 10 dias úteis após a aprovação do banco. Além disso, terá automaticamente pontos de boas vindas na conta.

Nos Estados Unidos, a Amazon já oferece um cartão com cashback em pontos, que podem ser usados em compras no próprio site ou resgatados como dinheiro, gift cards ou viagens

Como pedir o cartão da Amazon?

Para pedir seu cartão de crédito da Amazon, é preciso: