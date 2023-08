Dia dos Pais: confira as ações dos shopping da Grande Fortaleza para a data

Shoppings da Grande Fortaleza realizam campanhas para o Dia dos Pais Crédito: FABIO LIMA

Com o Dia dos Pais se aproximando, primeira data importante para o comércio no segundo semestre, diversos shoppings de Fortaleza e da Região Metropolitana estão com campanhas comerciais e institucionais para atrair clientes. Alguns deles ofertam algum tipo de brinde ao realizar compra acima de determinado valor, e outros disponibilizam cupons para sorteio que podem ir de uma moto até um ano de combustível grátis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira abaixo as campanhas de cada empreendimento da Grande Fortaleza. Leia Mais Multiplan vê aceleração das vendas nos shoppings com melhoria da economia

Rede de shoppings de Fortaleza prevê abertura de 31 lojas até o fim do ano; veja lista RioMar Fortaleza O RioMar Fortaleza lançou, no dia 5, a promoção "Dia dos Pais RioMar". A ação dá um cooler exclusivo ao cliente que reunir R$ 400 em compras nas lojas participantes até 13 de agosto, sendo válido tanto para as compras físicas quanto para as realizadas na plataforma RioMar Fortaleza Online. O cliente dentro dos critérios pode receber o cooler no posto de trocas, localizado no Piso L2, próximo à Zara, com horário de funcionamento das 10 às 22 horas, de segunda-feira a sábado, e aos domingos e feriados, das 13 às 21 horas.

Também como parte das celebrações do Dia dos Pais, será realizado, em 16 de agosto, mais uma edição do "Papo de Craque", evento exclusivo do empreendimento para convidados. O encontro terá a presença dos ex-jogadores Vampeta e Amaral. O evento acontecerá no Teatro RioMar Fortaleza. Shopping Iguatemi Bosque O Shopping Iguatemi Bosque vai sortear três motocicletas BMW F 850 GS Adventure. A campanha em alusão ao Dia dos Pais tem iniciou no dia 2 de agosto e segue disponível até o dia 27. Para participar, os clientes interessados deverão adquirir o valor mínimo de R$ 200 em compras nas lojas do estabelecimento e realizar o cadastro através do programa de relacionamento, o I’Club, disponível através do aplicativo do Iguatemi Bosque.

Os clientes cadastrados no I’Club na categoria prata terão direito a um número da sorte, já as categorias ouro e diamante terão dois e três números cadastrados no sorteio, respectivamente. O resultado estará disponível no site oficial do Iguatemi, no dia 30/08, através da Loteria Federal. RioMar Kennedy Já o RioMar Kennedy está com a promoção "Meu pai, meu combustível", que sorteará R$ 500 mensais em combustível para três clientes do empreendimento durante um ano. A cada R$ 100 em compras nas lojas participantes realizadas até 13 de agosto, cada pessoa tem direito a um cupom para participar do sorteio. Compras realizadas no SuperApp RioMar Kennedy valem números da sorte em dobro.

Os clientes podem cadastrar os cupons fiscais e resgatar o número da sorte no balcão de autoatendimento (no Piso L1, próximo à loja “O Boticário”) ou pelo SuperApp. Após a confirmação de validação das notas, o participante receberá a confirmação automática. O resultado será divulgado no site e nas redes sociais do shopping. Shopping Eusébio O Shopping Eusébio também terá uma promoção especial para o mês dos pais. Até o dia 13 de agosto, os clientes poderão concorrer a três kits de churrasco. Cada kit contém uma churrasqueira de 450 litros e uma mesa para churrasco Barbecue Cart. Pode participar qualquer cliente que realizar até R$ 200 em compras nas lojas participantes e trocar por por um cupom para concorrer ao kit. As compras realizadas entre terças e quintas valem cupons em dobro.