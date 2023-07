Fies divulga aprovados na lista de espera; saiba como confirmar

O resultado da lista de espera do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) saiu nesta terça-feira, 18, segundo o cronograma do Ministério da Educação.

Agora, o candidato aprovado tem até três dias para confirmar a inscrição. Porém, se perder o prazo, o aluno classificado não conseguirá o financiamento e a vaga passará automaticamente para outra pessoa. Veja mais abaixo como confirmar.

Por isso, é importante que todos os inscritos no Fies fiquem atentos às atualizações que ocorrerão no site do programa até o dia 29 de agosto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais BNB adere ao programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil

H&M divulga abertura de lojas presenciais e virtuais no Brasil em 2025

O Fies é uma ação do Ministério da Educação que financia cursos superiores pagos. O programa é realizado por meio de empréstimo, portanto, ao final da graduação, é preciso que o estudante beneficiado pague todas as dívidas pendentes.

Como confirmar a inscrição?

Antes de tudo é preciso acessar o portal gov.br e selecionar a opção do Fies, preenchendo login e senha. Ao acessar o sistema de inscrição do Fies, o candidato é direcionado para a seção “Resultado”.

Assim, deve seguir estes passos:

Acionar a opção “Complemente a sua inscrição”

Preencher os itens que faltam para a contratação do financiamento como instituição, termos do financiamento e informações da sua conta bancária

Validar suas informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida em até dias 5 úteis. A entrega da documentação exigida pode ser física ou digital

Comprovar suas informações em um agente financeiro em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA

Quem pode participar do Fies?



Neste programa, podem participar estudantes graduados e não-graduados, de todo o Brasil, com renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos para financiamentos integrais, e até cinco salários mínimos para financiamentos parciais.

Além disso, o candidato precisa ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, com uma pontuação mínima de 450 e também sem zerar a redação.

Quais cursos participam do Fies?



O Fies é válido para cursos de graduação presenciais com conceito maior ou igual a três no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), oferecidos pelas instituições participantes.

Para saber quais os cursos e instituições que participam do Fies, acesse o formulário de pesquisa do SisFies.

Veja como conseguir desconto nas dívidas do Fies

Mais notícias de Economia