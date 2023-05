Oportunidades de formação tecnológica no Ceará

A tecnologia é uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Por isso, no Ceará, diversas iniciativas públicas e privadas oferecem formações tecnológicas, com o intuito de ampliar oportunidades e fomentar a demanda das empresas.

Para Rodolfo Sena, da coordenadoria de Educação Profissional da Secretaria da Educação do Estado (Seduc-CE), o Ceará está bem servido nessa área. Exemplo disso é o projeto C-Jovem, programa de capacitação de jovens em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que já contemplou 174 escolas estaduais em 73 municípios.

Sena também destaca as universidades, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e o Sistema S (Senai, Senac, Sesc, Senar, Sescoop, Senat, Sest e Sebrae) como importantes lugares de formação em tecnologia no Estado.

Segundo ele, esse ensino está mais voltado para o empreendedorismo, serviço e produtos. “As áreas de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação Java, dados em nuvem, infraestrutura e inteligência artificial apresentam destaque”, explica. O investimento em formação na área de robótica também está nos planos da Seduc.

Em relação aos cargos mais comuns, a pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFCE, Joélia Marques, destaca a área de gestão, coordenação e supervisão de projetos. Ela também aponta como promissoras as áreas de ciência da computação e tecnologias voltadas para a área ambiental, principalmente vinculadas às energias renováveis.

Conheça iniciativas de formação tecnológica no Estado:

C-Jovem

O projeto envolve todo o Estado e é trabalhado em Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs) e Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs). Serão ofertadas seis trilhas de conhecimento: Nuvem, Infraestrutura 5G, Fullstack, Inteligência Artificial, Java e Desenvolvimento Android. A formação inclui aspectos como empreendedorismo, relacionamento interpessoal e Tecnologia da Informação e Comunicação.

O currículo dos cursos conta com estágio obrigatório, permitindo que os estudantes tenham o primeiro contato com o mercado de trabalho e favorecendo a empregabilidade desse grupo. A meta é capacitar 100 mil estudantes no desenvolvimento de tecnologias, em até cinco anos. De acordo com Rodolfo Sena, alunos das universidades e do IFCE podem ter acesso ao projeto por meio dos cursos de extensão dessas instituições.

Centec

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) é uma Organização Social (OS) e centro de referência em educação profissional. Atua em parceria com instituições públicas, privadas e do Terceiro Setor com o objetivo de promover a educação e a tecnologia para o desenvolvimento cearense.

A instituição oferece cursos superiores em duas Faculdades de Tecnologia (Fatec), uma em Quixeramobim (Fatec Sertão Central) e outra em Juazeiro do Norte (Fatec Cariri). Para ter acesso ao curso, o candidato deve prestar vestibular e passar por processo seletivo. O Centec oferta, ainda, cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada e Cursos Técnicos de Nível Médio, além de Pós Graduação.

Serviço

Endereço: Rua Silva Jardim, 515, José Bonifácio - Fortaleza

Telefone: (85) 3066 7000 / (85) 3066 7041

Site: www.centec.org.br

IFCE

O IFCE está presente em mais de 30 municípios, incluindo Fortaleza. A instituição oferta cursos técnicos (Ensino Médio completo, cursando ou incompleto), superiores (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos), de pós-graduação e de formação inicial e continuada. O acesso aos cursos é feito mediante processo seletivo.

Serviço

Endereço: Av. Treze de Maio, 2081 - Benfica (campus Fortaleza)

Telefone: (85) 3307 3681

Site: www.ifce.edu.br

Universidade do Trabalho Digital (UTD)

Oferece cursos gratuitos, presenciais e a distância, que vão desde a formação básica até níveis mais avançados, na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Entre os cursos mais procurados estão Design Gráfico, Informática Básica, Informática para o Mercado de Trabalho, Introdução à Programação, Linguagem de Programação (Java e PHP), Suporte e Manutenção de Computadores, Redes de Computadores e Web Design. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 16 anos, ser alfabetizado e residente no Ceará.

Serviço

Endereço: Rua Major Facundo, 500, 12º andar, Centro (prédio do Cineteatro São Luiz) - Fortaleza

Telefone: (85) 3454-1257

Site: www.cursosutd.inf.br

Benefícios da formação

João Paulo Furtado é professor e coordenador do curso técnico em rede de computadores na EEEP Ícaro de Sousa Moreira, na Granja Lisboa. Capacitado pelo projeto C-Jovem para formar os alunos, o profissional celebra a oportunidade para que os jovens possam ingressar no mercado de trabalho na área de tecnologia.

De acordo com ele, nos últimos 20 anos a área de tecnologia têm demonstrado grande crescimento, principalmente após a pandemia.

“Esses alunos estão inseridos, muitas vezes, em uma vizinhança cheia cheia de dificuldades financeiras e sociais, e eles conseguem crescer dentro do ambiente educacional e exercitar a prática nas empresas”, salienta.

Quem já adentrou o mercado de trabalho graças à formação do C-Jovem foi Jonas Lucas, 18. O jovem teve o primeiro contato com o ensino na área de tecnologia ainda na escola. Após realizar o estágio previsto no projeto, conquistou o cargo de consultor técnico em uma empresa fornecedora de produtos TIC e Cibersegurança.

Jonas revela que o conteúdo atualizado do projeto voltado para tecnologias do mercado foi o pontapé inicial para a carreira profissional. Atualmente, ele continua buscando se capacitar no setor, em formações fornecidas pela própria empresa.