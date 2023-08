Após queda na selic, BNB anuncia redução na taxa de juros

O Banco do Nordeste (BNB) vai reduzir, a partir desta sexta-feira, 4, as taxas de juros nos produtos de crédito comercial. A iniciativa acompanha o movimento de recuo da taxa selic, comunicado nessa quarta-feira, 2, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

A queda se dá em diversas modalidades e deve favorecer pessoas físicas e empresas de todos os portes e segmentos de negócios que utilizam o banco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o banco, uma das maiores quedas foi no Giro Flash, modalidade de empréstimo para capital de giro, com operacionalização automatizada e prazo de reembolso de até 48 meses. As taxas de juros do produto recuaram em até 11%, na comparação com os patamares anteriores.

Leia Mais Caixa e BB anunciam que vão abaixar os juros após redução da Selic

C6 reduz taxa de parcelamento de fatura de cartão de 5,99% a.m. para 3% a.m.

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, a queda na Selic e a eficiência operacional do banco permitiram a redução. "Taxas de juros menores incentivam novos investimentos e alavancam o crescimento do país com a geração de novos postos de trabalho e oportunidades", afirmou.

As novas taxas estarão disponíveis aos clientes nesta sexta-feira, 4, nos pontos de atendimento do Banco do Nordeste em toda sua área de atuação.