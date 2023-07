Banco do Nordeste reduz em 21% taxa de juros do programa Crediamigo

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou que vai reduzir a taxa de juros mensal de seu programa de microcrédito urbano, Crediamigo, de 3,2% para 2,53% ao mês.

A medida começa a valer partir da próxima terça-feira, 1º de agosto, e quer facilitar o acesso ao crédito para microempreendedores e impulsionar a geração de ocupação e renda em toda a área de atuação do banco. Isto inclui, além da região Nordeste, parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

Com isso, a expectativa é de que os valores liberados pelo programa de microfinanças do BNB alcancem R$ 13 bilhões até o fim deste ano. Atualmente, o programa possui cerca de dois milhões de clientes e uma carteira ativa de R$ 6 bilhões.

A título de comparação, em 2022, o Crediamigo foi responsável por movimentar um montante de R$ 10 bilhões em operações de crédito destinadas aos microempreendedores em sua área de atuação.

Ou seja, se a expectativa fora alcançada, haveria um incremento de 30% em relação ao total contratado no ano passado.

Para o presidente do BNB, Paulo Câmara, a diminuição da taxa resulta do esforço da instituição em contribuir com as ações do Governo Federal para a retomada do crescimento econômico do País.

Além do mais, o banco está apto a fazer novos cortes, acompanhando as tendências de mercado.

"Entendemos o valor de cada centavo para quem busca apoio para iniciar ou expandir um empreendimento próprio. Essa expressiva redução de 21% na taxa de juros do Crediamigo fará uma diferença significativa no valor mensal pago pelo empreendedor", afirmou Paulo Câmara.

