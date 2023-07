Banco do Nordeste divulga recorde acima de R$ 21 bilhões no Fundo do Nordeste

No Ceará, o detalhamento do balanço é de que os R$ 2,59 bilhões de contratações do FNE durante o primeiro semestre de 2023 também somaram o maior volume da história do BNB no Estado

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou balanço das aplicações dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), com recorde acima de R$ 21 bilhões para um primeiro semestre. Somente no Ceará os valores atingiram R$ 2,59 bilhões, equivalente a 12,38% do total, mas também foram recorde.

Conforme a instituição, o segundo melhor resultado havia sido em 2022, quando estava em R$ 15,8 bilhões contratados. Ante o último recorde, portanto, a alta foi de 34,8%.

Paulo Câmara, presidente do BNB, frisa em comunicado que os números superam a própria meta interna em R$ 1 bilhão.

Destaques das contratações ficaram com os segmentos de infraestrutura, como os de energia e logística, cujo valor destinado bateu os R$ 6,5 bilhões nos seis primeiros meses de 2023.

Outro crescimento em financiamentos foi registrado na indústria, que contratou R$ 2,4 bilhões neste ano, 73% a mais que no ano passado.

Em seguida vieram agricultura (R$ 5,1 bilhões), pecuária (R$ 3,3 bilhões), comércio (R$ 1,9 bilhão), serviços (R$ 1,7 bilhão) e agroindústria (R$ 178 milhões).

Resultados do Banco do Nordeste no Ceará

No Ceará, o detalhamento do balanço é de que os R$ 2,59 bilhões de contratações do FNE durante o primeiro semestre de 2023 também somaram o maior volume da história do BNB no Estado, sendo R$ 30 milhões a mais ante igual período do ano passado.

Localmente, o maior crescimento nas contratações foi na indústria, com alta de quase 100%, passando de R$ 227 milhões para R$ 452 milhões. Em seguida veio o comércio, passando de R$ 324 milhões para R$ 424 milhões, num salto de 30%).

A superintendente estadual do BNB no Ceará, Eliane Brasil, diz que o crescimento no crédito tem sido impulsionado por um maior contato entre o setor produtivo e a entidade financiadora.

“A franca aproximação entre a superintendência estadual e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, com seus sindicatos, teve como resultado a assinatura de vários termos de parceria que estão alavancando a concessão de crédito do setor industrial. O Banco tem aprimorado sua estratégia de atendimento, buscando maior interação com a representação industrial e ampliando a base de clientes”, afirma.

