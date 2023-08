Caixa e BB anunciam que vão abaixar os juros após redução da Selic

A Caixa divulgou a redução de 1,74% para a partir de 1,70% ao mês nas taxas de juros do Crédito Consignado para beneficiários e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Crédito: José Cruz/Agência Brasil

“Elas possibilitam crédito mais barato para as famílias e para as empresas - especialmente as MPE (micro e pequenas empresas) - o que nos permite vislumbrar perspectivas de ainda maior dinamismo da economia, com mais crescimento e geração de emprego." Rita Serrano, presidente da Caixa, também manifestou otimismo com o cenário. "A medida contribui com a organização das finanças dos clientes, em conjunto com as atuais ações vigentes do banco de negociação de dívidas, e para o crescimento da economia do país." Redução da Selic A redução ocorre exatamente 12 meses depois de o BC elevar a taxa Selic pela última vez para combater uma inflação até então bastante persistente.

Desde então, os juros básicos estavam parados em 13,75% ao ano. De lá para cá, a inflação acumulada em 12 meses cedeu de 10,07% para 3,16% - abaixo do centro da meta deste ano (3,25%). O início do ciclo de afrouxamento monetário ainda ocorre três anos após o último corte de juros no Brasil. Também em agosto de 2020, a autoridade monetária definiu a queda para Selic a 2,0%, mínima histórica, no contexto da pandemia de covid-19.