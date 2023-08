Concurso com salário de até R$ 11,5 mil encerra nesta terça; veja como participar

A Prefeitura de Sobral, no Ceará, está com um processo seletivo aberto para contratação de profissionais que tenha nível superior completo. As vagas são para o Sistema Municipal de Saúde. Inscrições encerram nesta terça-feira, 1º.

Os interessados no concurso precisam comprovar a escolaridade, bem como ter registro no respectivo conselho de classe, especialização ou residência, experiência profissional e idade mínima de 18 anos.

Assim que os profissionais forem admitidos, precisarão desempenhar funções com carga horária de 40 horas semanais ou de 12 horas por plantão e terão salários no valor de R$ 1.871,04 a R$ 11.516 ao mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Shein e Aliexpress aderem ao programa de compras internacionais; entenda o que muda

Caixa renegocia R$ 660,8 mi nas duas primeiras semanas de Desenrola

Como se inscrever?

A inscrição ocorre exclusivamente via internet, por meio do site da Prefeitura, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 150. Além disso, devem enviar toda a documentação informada no edital, em arquivos separados.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova de títulos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Veja vagas e remunerações do processo seletivo de Sobral

As oportunidades são para os cargos de:

Assistente Social; remuneração de R$ 2.531,40 e jornada de 30 horas semanais

Fonoaudiólogo; remuneração de R$ 3158,75 e jornada de 40 horas semanais

Fonoaudiólogo Hospitalar; remuneração de R$ 1.871,04 e jornada de 20 horas semanais

Médico Especialista; remuneração de R$ 6.823,72 e jornada de 20 horas semanais

Médico Generalista; remuneração de R$ 11.516 por 40 horas semanais

Médico Generalista Plantonista; remuneração de R$ 1.045 ou R$ 1.210 por plantão de 12 horas

Psicopedagogo; remuneração de R$ 2.641,46 e jornada de 40 horas semanais

Quais os critérios para a avaliação?



O processo seletivo Prefeitura de Sobral será por meio da avaliação curricular, com os seguintes critérios para a pontuação:

Cursos de doutorado, mestrado e especialização



Participação como discente em cursos de qualificação, aperfeiçoamento



Participação em eventos científicos na sua respectiva área



Experiência no exercício de atividade profissional na função e habilitação a que concorre



Está superendividado? Conheça seus direitos no Dei Valor



Mais notícias de Economia