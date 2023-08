Caixa renegocia R$ 660,8 mi nas duas primeiras semanas de Desenrola

A Caixa Econômica Federal (CEF) renegociou R$ 660,8 milhões em dívidas de clientes nas duas primeiras semanas do Desenrola, o programa de renegociação criado pelo governo federal. Segundo o banco público, 41,5 mil contratos de 30,9 mil clientes foram regularizados.

Mais cedo, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos haviam renegociado R$ 2,5 bilhões através do programa. O Banco do Brasil, por sua vez, informou na última sexta-feira que já havia renegociado R$ 500 milhões, mas o valor correspondia a um período de dez dias, menor, portanto, que o considerado por Caixa e Febraban em seus balancetes, o que não permite uma comparação direta.

A Caixa informa ainda que o site do banco dedicado ao programa teve mais de 6 milhões de visitas de clientes. A CEF tem oferecido renegociações do Desenrola e de um programa próprio através de todos os canais.

Na atual fase do Desenrola, os bancos podem renegociar as dívidas de clientes com renda entre dois salários mínimos e R$ 20.000 mensais. Em troca, receberão do governo federal créditos fiscais de mesma monta dos descontos concedidos.