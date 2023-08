Ceará promove quatro feiras de divulgação turística na América do Sul

A Secretaria do Turismo do Ceará iniciou na última segunda-feira, 31 de julho, e segue até o próximo dia 7 de agosto, quatro roadshows (feiras de divulgação de um destino turístico) em países da América do Sul.

Além de apresentar as principais atrações do Estado, os eventos também vão servir de promoção dos voos para Buenos Aires, retomado no último dia 24 de junho, e para Bogotá, que deve ser retomado até o fim deste mês. O primeiro roadshow aconteceu justamente na capital colombiana, reunido cerca de 200 profissionais do trade turístico local.

Nesta quarta-feira, 2 de agosto, será a vez do destino estadual ser divulgado em Lima no Peru, em evento intitulado “Descubra Ceará”. Na sexta-feira, 4, a cidade argentina de Córdoba, segunda mais populosa daquele país, receberá mais um roadshow. Por fim, na próxima segunda-feira, 7, ocorrerá uma nova feira de divulgação turística em Assunção, capital paraguaia.

“Os roadshows são ótimas oportunidades que temos de capacitar os agentes de viagens do país. O Ceará é um dos estados que mais investe na promoção do Brasil e está sempre voltando suas ações para mercados com potenciais”, destacou a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.

De acordo com a Setur, devem ser capacitados, aproximadamente, 900 agentes de viagens e operadores dos quatro países sul-americanos visitados.



