Programa vai oferecer passagem de graça para quem comprar no Centro; entenda

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), lançou nesta terça-feira, 5, o projeto Compre Bem, Volte de Graça, em parceria com o Sindiônibus, que vai oferecer passagem de retorno gratuita de ônibus aos consumidores do Centro de Fortaleza.

O crédito será concedido mediante a comprovação de um valor de compra em lojas do Centro, com início a partir do mês de julho.

Para Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, o Compre Bem, Volte de Graça foi criado para revitalizar o varejo no Centro e aumentar o fluxo de consumidores no bairro. Com isso, a expectativa é que haja um aumento nas vendas da região e, consequentemente, gere mais empregos e renda.

“Nós estivemos reunidos com grandes lojistas do Centro de Fortaleza e da cidade, e estamos tendo todo o apoio. Eu acredito que nós vamos fazer a grande revolução do Centro de Fortaleza a partir desse programa, que significa a passagem de graça de volta para o consumidor. Então, o cliente vai poder ir ao centro, fazer a compra e ganhar passagem de volta.”

Além do presidente da CDL, Assis Cavalcante, estiveram presentes no lançamento o prefeito de Fortaleza, José Sarto, o vice-prefeito, Élcio Batista, e o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira. Os lojistas do Centro também participaram e puderam tirar suas dúvidas.

Compre Bem, Volte de Graça: como vai funcionar?

O programa funcionará da seguinte forma: nas compras a partir de R$250, em uma loja participante do Centro, o cliente ganha um crédito de R$4,50 no Bilhete Único ou no vale-transporte, com o limite de uma passagem gratuita por dia e por CPF.

Este valor não é acumulativo por loja. Isso significa que a compra de R$250 deverá ser realizada num único CNPJ, no qual será creditado o valor da passagem.

Já as lojas interessadas, localizadas no bairro Centro, serão cadastradas pela CDL de Fortaleza através de CNPJ. O vendedor, após a venda, credita o valor da passagem nos bilhetes únicos ou vales-transportes do cliente.

A empresa que aderir ao projeto já começa com um crédito pré-aprovado de R$100. Finalizando esse valor inicial, o gestor poderá fazer a solicitação de mais créditos via software. O crédito pode ser pago via PIX ou boleto. Com pagamento via PIX, o crédito é liberado na hora. Já via boleto, em até 48h.

O Centro em números

De acordo com os números divulgados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), o Centro representa 25% da arrecadação de todos os bairros da capital cearense em 2022, totalizando mais de R$ 2 bilhões arrecadados no ano passado.

Isso supera bairros como Mucuripe, Messejana, Aldeota e municípios como Maracanaú e Caucaia, na Região Metropolitana.

Além disso, segundo o Sindiônibus, o Centro apresenta um fluxo de cerca de 147 mil usuários de ônibus aos sábados, e pouco mais de 51 mil aos domingos.

Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, esse número salta para 260 mil passageiros pagantes registrados. “Todos esses números reforçam o peso e a importância da região, mesmo com a redução do período pandêmico”, destaca o presidente da CDL.

