Fortaleza tem 180 vagas abertas para cursos básicos gratuitos de idiomas

Novas vagas foram abertas nesta quinta-feira, 27, para cursos básicos de idiomas, ofertados pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, para os profissionais da área de turismo da capital.

As oportunidades são para 180 pessoas neste mês de agosto para compor turmas presenciais de inglês e espanhol nos turnos da manhã, tarde ou noite na Embaixada Bilíngue, na avenida Padre Antônio Tomás, 610. Serão 11 dias de curso, totalizando 44 horas/aula.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site do Fortaleza + Futuro, até as oportunidades serem totalmente preenchidas. É necessário apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Além disso, devem ser moradores de Fortaleza e ter mais de 18 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Fortaleza Capacita oferta 1.400 vagas de cursos gratuitos para empreendedores

Rede Cuca oferece mais de 900 vagas em quase 50 cursos gratuitos

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, essa é uma atividade essencial para a economia, e que só para os profissionais de turismo, serão ofertadas 1.500 vagas para cursos básicos de inglês e de espanhol.

"Fortaleza é do mundo. A gente sabe da importância que é se comunicar em várias línguas. Então, com esse projeto, possibilitamos que empregos que trabalham diretamente com turismo, como ambulantes da Beira Mar, consigam se comunicar em outras línguas", informou o titular da SDE.

O secretário afirmou ainda que pretende atingir o maior número possível de pessoas, mas com foco maior nos ambulantes, motoristas de aplicativo e taxistas, para melhorar ainda mais o setor turístico.

"Para economia, o turismo é vital. E, quando o turista vem, precisa ter uma comunicação. Por isso, o curso é tão importante, queremos fortalecer esse setor", pontuou.

Veja dicas de franquias para empreender no Dei Valor

Mais notícias de Economia