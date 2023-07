Projeto capacita profissionais de turismo em 2º idioma em Fortaleza

As aulas de idiomas gratuitas através do projeto Fortaleza + Futuro tiveram início nesta quarta-feira, 12. Na primeira aula, 27 profissionais de áreas relacionadas ao turismo, como vendedores ambulantes e permissionários da Beira-Mar, estiveram presentes.



O programa é uma parceria da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), e pretende capacitar 1.500 profissionais com uma segunda língua até o final deste ano.

Como funciona o programa?

As aulas estão sendo realizadas na Embaixada Bilíngue da Prefeitura de Fortaleza, localizada na avenida Padre Antônio Tomás, 610, na Aldeota. O local é recém-inaugurado e é todo decorado com papel de parede temático, além de contar com elevador e salas climatizadas.

O acordo entre FDR e SDE prevê 75 turmas, sendo 45 de inglês e 30 de espanhol, nos turnos da manhã, tarde e noite.

A expectativa é de que cada turma tenha em torno de 20 a 25 alunos, que farão um intensivo de quatro horas diárias durante 12 dias, sendo um dia de introdução e 11 de aulas.

Ao término, os alunos que tiverem comparecido a pelo menos 10 aulas, receberão um certificado de 44 horas de formação.

Foco das aulas é o mercado onde os profissionais atuam

As aulas são voltadas para a área na qual eles já atuam. Ou seja, o curso vai trazer situações pelas quais estes profissionais passam diariamente no trabalho e ensinam como lidar em outra língua.



"A ideia é que eles exerçam a conversação para atender ao turista que fala inglês e possam se comunicar", disse Daniela Nogueira, coordenadora pedagógica do curso.

Por esse motivo, as turmas serão divididas em sete eixos, conforme a área de atuação de cada um, confira abaixo.

Conheça os eixos do programa



Gestão e Negócios

Gastronomia

Hospitalidade

Eventos e Atividades Turísticas

Transportes

Artes e Artesanato e

Comércio e Serviços (ambulantes e permissionários)



O coordenador-geral do programa, Raymundo Netto, disse que é possível que as aulas cheguem a outros locais, em outros bairros, a depender da particularidade de determinada turma.

"Dependendo dos eixos, pode acontecer de acharem mais estratégico fazer em outras regionais, outros auditórios, outras salas. E logicamente, a Prefeitura e a Secretaria vão fazer um momento de certificação presencial desses alunos", disse.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12.07.2023: Aula inaugural da FDR com Prefeitura. Crédito: FÁBIO LIMA

Priscila Érica, 30, possui uma barraquinha onde vende drinks na Praia de Iracema e relatou que já passou dificuldade com turistas que perguntaram os sabores disponíveis em inglês e ela não sabia responder. Ela espera que essa oportunidade de iniciar o aprendizado na língua abra novas portas para ela.

"A minha expectativa é de se encaixar no padrão do inglês, porque isso vai me ajudar bastante. Eu trabalho na praia há nove anos e isso pra mim é muito interessante e vai me ajudar nos negócios", disse ela, acrescentando que posteriormente também quer fazer aulas de espanhol.



O músico e artista plástico, Hélio Rocha, 64, que já fez parte do Trio Irakitan, viajou para outros países com o seu trabalho, mas deixou de trocar experiências com muita gente do meio por não saber inglês. Ele disse que a língua é fundamental para desenvolver ainda mais o turismo local.

"Uma vez eu fui fazer um show em Moçambique e no hotel tinha um contrabaixista da África do Sul que adorou o meu baixo que eu fiz uma decoração. Ele foi conversar comigo, só que eu não entendia nada de inglês, e eu doido para conversar com ele e só entendi 'beautiful'", brincou o músico.

Saiba como participar:



Para realizar a matrícula, o candidato deverá cumprir os seguintes pré-requisitos:



ter a partir de 18 anos;

trabalhar em setores turísticos.

As inscrições podem ser feitas no link do programa

