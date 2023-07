Desenrola: Senacon determina que Google e Facebook retirem anúncios falsos

Caso descumpram a medida, as big techs podem sofrer uma pena de uma multa diária no valor de R$ 150 mil

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) determinou que o Google e o Facebook devem retirar do ar anúncios falsos sobre o Desenrola Brasil.

Caso descumpram a medida, as big techs podem sofrer uma pena de uma multa diária no valor de R$ 150 mil.

Além disso, a Secretaria pediu acesso aos dados sobre essas postagens patrocinadas. O prazo estabelecido é de 24 horas para casos específicos listados pela Senacon e de 48 horas para os demais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Prévia da inflação em Fortaleza mostra queda de preços em julho; veja produtos

Spotify aumentará preço da assinatura no Brasil e em outros 52 países

Outro ponto requerido foi que, no prazo de dez dias, as plataformas apresentem relatórios com as medidas adotadas para combater essas publicações.

Entenda como os criminosos promoviam golpes

Após o início do Desenrola Brasil, criminosos começaram a promover golpes, por meio de links nas redes sociais, para conseguir roubar os dados ou o dinheiro das pessoas.

Com o objetivo de fazer o máximo de vítimas possíveis, os golpistas ainda estão pagando para aumentar o alcance de várias dessas postagens, em conteúdo patrocinado.

Na maioria dos casos, são utilizadas imagens do Governo Federal, da Serasa e também de instituições financeiras para simular uma legitimidade e enganar os usuários.

Ao clicar no link, os criminosos pedem diversos dados pessoais, como CPF, informações dos cartões, endereço ou até mesmo pedem o pagamento de taxas com a promessa de limpar o nome.

Por exemplo, segundo a checagem da Agência Lupa, um link está circulando nas redes sociais desde segunda-feira, 17, estava instruindo pessoas a acessarem um site falso, que supostamente seria da Serasa.

Quando o usuário clica em um dos links, é direcionado para uma página que tem o título de "Serasa Desenrola Brasil". São solicitadas informações como CPF e nome completo e, para quitar as dívidas, é necessário registrar um cartão.

A partir disso, os golpistas podem usar seus dados para fazer compras não permitidas no cartão e as dívidas não são quitadas.

Desenrola Brasil: como se prevenir dos golpes?

O primeiro ponto que o usuário precisa entender é que, nesta fase do programa, quem deseja renegociar suas dívidas deve entrar em contato diretamente com a instituição financeira.

Nenhum banco entrará em contato com o endividado, a não ser que seja requisitado.

Além disso, cada um dos bancos participantes possuem canais próprios para que os interessados em quitar suas dívidas adquiridas entre 2019 e 2022 entrem em contato.

Assim, qualquer link que não seja da instituição financeira é suspeito de ser golpe.

Caso tenha dúvida, é importante conferir os links e números de telefones das instituições financeiras em seus próprios sites ou aplicativos oficiais ou ligar.

Fora que, mensagens com erros de digitação ou português e imagens de baixa qualidade, são suspeitas.

Dicas para proteger seus dados de golpistas

Mais notícias de Economia