Prévia da inflação em Fortaleza mostra queda de preços em julho; veja produtos

Comparado com o mês anterior, índice caiu 0,17 pontos percentuais; O grupo com maior alta foi o de artigos de residência, com 0,45%

A prévia da inflação em Fortaleza e Região Metropolitana (RM) teve queda de 0,22% em julho. O setor que mais puxou o índice para baixo foi o de habitação, com -0,98%, seguido pelo de alimentação e bebidas (-0,52%). Confira no final da matéria a lista de todos os itens que tiveram queda nos preços neste mês.

Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados nesta terça-feira, 25, pelo IBGE. Comparado com o mês anterior, a prévia de Fortaleza e RM, que embasam o índice de preços no Estado, caiu 0,17 ponto percentual, já que junho apresentava a taxa de -0,05%.

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 2,88% e, em 12 meses, de 2,%, abaixo dos 2,64% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2022, a prévia apresentava aumento de 0,42%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com a baixa no índice geral, alguns itens apresentaram altas como artigos de residência (0,45%), comunicação (0,32%), vestuário (0,20%), educação (0,19%), despesas pessoais (0,12%) e transportes (0,05%).

Nesta medição, o grupo de saúde e cuidados pessoais não apresentou variação no período.

No Brasil, após nove meses no campo positivo, a prévia da inflação foi de -0,07% neste mês de julho. Houve queda de 0,11 ponto percentual em relação à taxa do mês anterior (0,04%). O principal impacto negativo para esse resultado veio da retração nos preços da energia elétrica residencial (-3,45%).

Veja a inflação de junho em Fortaleza

Índice geral -0,22%

Alimentação e bebidas -0,52%

Habitação -0,98%

Artigos de residência 0,45%

Vestuário 0,20%

Transportes 0,05%

Saúde e cuidados pessoais 0,00%

Despesas pessoais 0,12%

Educação 0,19%

Comunicação 0,32%



Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 - junho 2023

Inflação: o que é, de onde vem e como se proteger?



Inflação em Fortaleza de janeiro a junho de 2023

No acumulado deste ano, a prévia da inflaçao mostra índice geral de 3,10% na Grande Fortaleza. Em 12 meses, de 2,64%, abaixo dos 3,44% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.

A alta no período de janeiro a junho deste ano se deu sobretudo no grupo de educação, seguido de saúde e cuidados pessoais e transportes. Veja abaixo:

Índice geral 3,10%



Alimentação e bebidas 1,61%



Habitação 1,67%



Artigos de residência 0,33%



Vestuário 2,04%



Transportes 4,91%



Saúde e cuidados pessoais 5,50%



Despesas pessoais 2,39%



Educação 6,19%



Comunicação 2,76%

Veja quais foram os produtos que tiveram baixa em julho

Manga: -13,12

Uva: -12,8

Mamão: -10,21

Laranja-pera: -8,93

Carne Alcatra: -7,82

Carne Contrafilé: -6,11

Carne Acém: -6,05

Maracujá:-5,1



Goiaba: -4,98



Carne Fígado: -4,59



Óleo de soja: -4,04



Frutas: -3,73



Carne Costela: -3,71



Farinha de mandioca: -3,66



Carnes: -3,59



Carne colchão de dentro: -3,59



Leite em pó: -3,39



Peixe - tilápia: -3,22



Cenoura: -2,88



Chocolate e achocolatado em pó: -2,86



Mortadela: -2,55



Leites e derivados: -2,38



Carne Patinho: -2,36



Chocolate em barra e bombom: -2,31



Leite longa vida: -2,29



Queijo: -2,14



Frango em pedaços: -2,12



Óleos e gorduras: -1,99



Pescados: -1,75



Café moído: -1,74



Bolo: -1,69



Sorvete: -1,5



Alho: -1,27



Farinhas, féculas e massas: -1,15



Carne de carneiro: -1,06



Peixe - cavala: -0,82



Peixe - palombeta: -0,78



Carne de porco: -0,73



Presunto: -0,54



Cerveja: -0,52



Alface-0,51



Biscoito: -0,38



Arroz: -0,34



Açúcares e derivados: -0,22



Bebidas e infusões: -0,22



Açúcar cristal: -0,18



Iogurte e bebidas lácteas: -0,13



Refrigerante e água mineral: -0,08



O que é a prévia da inflação ou IPCA-15?

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos.

O resultado abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.

A próxima divulgação do IPCA-15, referente a julho, será em 25 do próximo mês.

Mais notícias de Economia