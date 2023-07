Desenrola: criminosos impulsionam anúncios nas redes e aplicam golpes

Na maioria dos casos, são utilizadas imagens do Governo Federal, da Serasa e também de instituições financeiras para simular uma legitimidade e enganar os usuários

Após o início do Desenrola Brasil, criminosos já estão promovendo golpes, por meio de links nas redes sociais, para conseguir roubar os dados ou o dinheiro das pessoas.

Com o objetivo de fazer o máximo de vítimas possíveis, os golpistas ainda estão pagando para aumentar o alcance de várias dessas postagens, em conteúdo patrocinado.

Na maioria dos casos, são utilizadas imagens do Governo Federal, da Serasa e também de instituições financeiras para simular uma legitimidade e enganar os usuários.

Ao clicar no link, os criminosos pedem diversos dados pessoais, como CPF, informações dos cartões, endereço ou até mesmo pedem o pagamento de taxas com a promessa de limpar o nome.

Por exemplo, segundo a checagem da Agência Lupa, um link está circulando nas redes sociais desde segunda-feira, 17, instruindo pessoas a acessarem um site falso, que supostamente seria da Serasa.

Quando o usuário clica em um dos links, é direcionado para uma página que tem o título de "Serasa Desenrola Brasil". São solicitadas informações como CPF e nome completo e, para quitar as dívidas, é necessário registrar um cartão.

A partir disso, os golpistas podem usar seus dados para fazer compras não permitidas no cartão e as dívidas não são quitadas.

Desenrola Brasil: como se prevenir dos golpes?

O primeiro ponto que o usuário precisa entender é que, nesta fase do programa, quem deseja renegociar suas dívidas deve entrar em contato diretamente com a instituição financeira.

Nenhum banco entrará em contato com o endividado, a não ser que seja requisitado.

Além disso, cada um dos bancos participantes possuem canais próprios para que os interessados em quitar suas dívidas adquiridas entre 2019 e 2022 entrem em contato.

Assim, qualquer link que não seja da instituição financeira é suspeito de ser golpe.

Caso tenha dúvida, é importante conferir os links e números de telefones das instituições financeiras em seus próprios sites ou aplicativos oficiais ou ligar.

Fora que, mensagens com erros de digitação ou português e imagens de baixa qualidade, são suspeitas.

O que é o Desenrola Brasil?

É um programa do Governo Federal que tem por objetivo facilitar a renegociação de dívidas de famílias inadimplentes. Ele vai ser executado em três etapas:

1. Publicação da Medida Provisória que vai permitir que as pessoas que têm dívidas em até R$ 100 poderão ser desnegativadas. Esta é uma condição para os credores participarem do programa

2. Adesão dos credores e realização do leilão: nesta etapa, será realizado um leilão reverso entre credores, organizado por categoria de crédito (como dívidas bancárias, dívidas de serviços básicos, dívidas de companhia, etc). Vão participar do programa aquelas instituições que ofertarem maior desconto para quitação de dívidas.

3. Adesão dos devedores e período de renegociação: é quando os endividados vão poder renegociar de fato seus débitos. Para isso, o Governo dividiu o programa em duas faixas. A expectativa é que esta etapa comece a partir de julho

Desenrola Brasil: quem pode participar?

Faixa 1



É direcionada para aqueles que recebem até dois salários-mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para esse grupo, será aberta uma plataforma (site e aplicativo) onde é possível renegociar as dívidas bancárias e não bancárias cujos valores somados não ultrapassem R$ 5 mil. Só podem ser negociados débitos negativados até 31 de dezembro de 2022.

Os beneficiários serão incentivados a realizar curso de Educação Financeira, que estará disponível no momento de habilitação ao Programa.

O pagamento da dívida poderá ser à vista ou por financiamento bancário em até 60 meses, sem entrada, por 1,99% de juros ao mês e primeira parcela após 30 dias.

Essa operação pode ser feita pelo celular. No caso de parcelamento, o pagamento pode ser realizado em débito em conta, boleto bancário e pix. O pagamento à vista será feito via Plataforma e o valor será repassado ao credor.

Por exemplo: uma dívida que custava R$ 1.000 e depois de renegociada baixou para R$ 350. O devedor escolhe um banco da lista para pagar à vista ou fazer um financiamento de R$ 350 para ser parcelado nas condições mencionadas acima.

O que não pode ser negociado:



dívidas de crédito rural,



financiamento imobiliário



créditos com garantia real



operações com funding ou risco de terceiros e outras operações definidas em ato do Ministério da Fazenda.

Faixa 2

Aberto para todos os públicos com dívida bancária, independente de renda, para que seja feita a negociação diretamente com o credor

Essas operações não terão a garantia do Fundo FGO. Nesse caso, o governo oferece às instituições financeiras, em troca de descontos nas dívidas, um incentivo regulatório para que aumentem a oferta de crédito.

Veja dicas para proteger seus dados de golpistas

