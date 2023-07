Tarifa de táxi em Fortaleza tem reajuste de até 25%; veja novos valores

A Prefeitura de Fortaleza reajustou a tarifa de táxi em até 25%, por meio do decreto nº 15.694, de 13 de julho de 2023. Os novos preços entrarão em vigor na próxima segunda-feira, 24. Veja mais abaixo de quanto vai ser a nova tarifa.

O aumento será de 20% na bandeirada, no quilômetro rodado na bandeira 1, no valor da hora parada e nas tarifas de classe especial. Já a elevação para a bandeira 2 chegou a 25%.

A solicitação do reajuste havia sido feito em junho pelo Sindicato dos Taxistas de Fortaleza e Região Metropolitana (Sinditaxi) e analisado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

O sindicato pedia um aumento de 22% na tarifa para cobrir os custos de "tudo que envolve o carro", para que eles pudessem sobreviver da atividade. Os percentuais de aumento dos insumos de transporte que influenciam nos valores são pneus (53,59%), remuneração do operador (23,99%) e combustível (8,34%).

Em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, em 5 de junho, o presidente do Sindicado dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi-CE), Francisco Moura, explicou a situação da categoria e a necessidade do aumento.

"Ninguém gosta de reajuste, mas tem momentos que se faz necessário. Tem um ano que nós tivemos um reajuste de 19,75% depois de seis anos sem aumento, e agora nós estamos tentando, conversando com a prefeitura, e solicitamos uma reposição de 22%", disse.

Confira a tabela com os novos valores da tarifa de táxi

Bandeirada

Valor atual: R$ 4,76

Valor com reajuste: R$ 5,75

Valor quilômetro rodado na Bandeira 1

Valor atual: R$ 2,85

Valor com reajuste: R$ 3,42

Valor quilômetro rodado na Bandeira 2

Valor atual: R$ 3,57

Valor com reajuste: R$ 4,49

Valor da hora parada

Valor atual: R$ 28,50

Valor com reajuste: R$34,20

Tarifa classe especial (Aeroporto)

Zona 1

Valor atual: R$ 28,50

Valor com reajuste: R$ 34,20

Zona 2

Valor atual: R$ 42,75

Valor com reajuste: R$ 51,29

