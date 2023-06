Taxistas pedem reajuste de 22% na tarifa em Fortaleza

Os taxistas de Fortaleza pedem um reajuste de 22% na tarifa de táxi. Eles reivindicam que os custos de tudo que envolve o carro teve um aumento e é necessário que seja feita essa readequação para que eles possam sobreviver.

Hoje a bandeirada é R$ 4,78, e caso o reajuste de 22% seja aprovado, vai para R$ 5,83. Já o quilômetro rodado, na bandeira um é R$ 2,85, que com o aumento vai para R$ 3,47, e na bandeira dois o valor vai passar de R$ 3,57 para R$ 4,35.

Já em relação à hora parada, período em que o veículo estiver à disposição do usuário, o valor vai passar de R$ 28,50 para R$ 34,77, se o valor do aumento proposto for aprovado.

Em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Sindicado dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi-CE), Francisco Moura, explicou a situação da categoria e a necessidade do aumento.

"Ninguém gosta de reajuste, mas tem momentos que se faz necessário. Tem um ano que nós tivemos um reajuste de 19,75% depois de seis anos sem aumento, e agora nós estamos tentando, conversando com a prefeitura, e solicitamos uma reposição de 22%", disse.

A expectativa do sindicato é de que o decreto com o aumento seja publicado até julho, mas Francisco destacou ainda que após a publicação, ainda deve demorar uns 30 a 40 dias para que os valores sejam reajustados nos táxis, por conta da troca do chip dos taxímetros.

