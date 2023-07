Linha de ônibus Curió/Washington Soares/Messejana inicia operação neste sábado, 15

Linha deve beneficiar ainda as pessoas que se dirigem ao Hospital do Coração ou aos empreendimentos comerciais localizados na avenida Frei Cirilo

Para atender ao pedido da Comunidade do Curió e Parque São Miguel, a partir deste sábado, 15, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) inicia a operação da linha 614 - Curió/Terminal Washington Soares/Messejana.

A iniciativa deve beneficiar ainda as pessoas que se dirigem ao Hospital do Coração ou aos empreendimentos comerciais localizados na avenida Frei Cirilo, em Messejana. De acordo com a Etufor, a nova linha deve operar, inicialmente, com um único veículo, mas a partir da avaliação da demanda, será possível a ampliação da frota.

Com a nova linha, a comunidade poderá se deslocar para diversas localidades a partir do Terminal de Messejana e Terminal Aberto da Washington Soares. Além disso, a linha passa ao lado do Centro Administrativo do Cambeba, oferecendo mais facilidade a quem se dirige para este equipamento público.



Veja por quais ruas a linha deve passar

Rua Gerardo Lima

Avenida Prof José Artur de Carvalho

Rua José Galdêncio Moreira

Rua C (Laguna Park)

Rua Paulo de Tasso Ramos

Rua Muritiapuá

Rua Dina Sfat

Rua Odilon Guimarães

Avenida Izabel Maia e Silva de Alencar

Rua Ozélia Pontes

Rua Olímpio Leite

Rua Osvaldo Aguiar

Rua Fulgêncio Cruz

Terminal Washington Soares

Avenida Min. José Américo

Rua Araújo Torreão

Rua Inácio Vasconcelos

Avenida Frei Círilo

Rua Pedro de Alencar

Rua Tenente Jurandir Alencar

Avenida Jornalista Tomás Coelho

Terminal Messejana