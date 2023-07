Filme da Barbie movimenta marcas e aumenta vendas de roupas cor-de-rosa; veja fotos

O filme da Barbie estreou nesta quarta-feira, 20, para o público geral brasileiro, mas o marketing em cima da boneca já estava presente e impulsionou marcas, que decidiram personalizar seus produtos para entrar no clima do longa-metragem.

Antes mesmo de lançar oficialmente, ele se tornou a maior pré-venda da Warner Brasil, superando grandes obras como Batman e Harry Potter. O site Ingresso.com também divulgou que Barbie é a maior pré-venda do ano dele até agora.



Mas o impacto do longa-metragem não foi somente no cinema. A marca Mattel, fábrica de brinquedos idealizadora da boneca, aumentou 18% das suas ações no acumulado do ano até este mês de julho, chegando a custar cerca de US$ 21,12 na manhã desta quinta-feira, 20.

Com toda essas reações no mercado, as marcas decidiram entrar no espírito do filme e personalizar seus produtos para a cor rosa. Confira abaixo algumas dessas lojas.

Centro Fashion

No Centro Fashion, por exemplo, a busca por uma roupa rosa tem aumentado tanto na oferta quanto na procura. Inclusive, na última semana houve um crescimento significativo nas vendas e acessórios que refletem esse estilo, com expectativa de aumento de 50%.

Lojas do Centro Fashion aderem ao cor-de-rosa para suas roupas Crédito: Divulgação/Centro Fashion

Segundo André Vajas, superintendente do Centro Fashion, as marcas de moda presentes no empreendimento têm aproveitado essa tendência para criar coleções inspiradas no Barbiecore.

“Elas lançam roupas, calçados e acessórios que incorporam elementos-chave, como tons de rosa, estampas florais, laços, babados e silhuetas femininas. Esses produtos são comercializados para todas as faixas etárias, desde crianças até adultos, e têm encontrado um público ávido por adotar esse estilo”, afirma.

Shopping Eusébio

Já o Shopping Eusébio, todas as suas sessões estão totalmente esgotadas para os dias 20 e 21 de julho. O empreendimento também tem oferecido ações para os lançamentos dos filmes, como cabine de fotos personalizadas, personagens e ações com convidados especiais.



"Faremos uma estreia especial para convidados que incluem não só influenciadores e imprensa, mas clientes que fazem parte da nossa história", afirma Iara Avelino, gerente de Marketing do Shopping Eusébio.

Fachada do Shopping Eusébio com a divulgação do filme Crédito: Divulgação/Shopping Eusébio

Além disso, nesta primeira semana de exibição, a expectativa é de um aumento de 25% no fluxo de visitantes no shopping. São seis salas do Grupo Cine, sendo 1 vip e 1 semi-vip, exibindo o filme Barbie em diversos horários, tanto dublado quanto legendado.

Beach Park

O Beach Park também decidiu entrar na onda do filme em um vídeo divulgado nas suas redes sociais.

Em vídeo de divulgação, boneca aparece nos brinquedos do parque Crédito: Reprodução/Instagram

No vídeo, a Barbie aparece aproveitando o parque aquático e descendo em brinquedos.

"Olha só quem resolveu relaxar no Aqua Park antes da grande estreia do seu filme", escreveu o parque na sua rede social.

Com isso, o parque conseguiu algumas interações dos internautas, os quais pediram até uma decida oficial da boneca no brinquedo "Insano", um dos mais radicais do parque aquático.

50 sabores

A sorveteria 50 sabores, antes mesmo da estreia do filme, mudou o nome do seu sorvete "Pink" para "Barbie", com uma casquinha rosa personalizada.

Sorvete rosa da marca agora se chama "Barbie" Crédito: Reprodução/Instagram

Desde a semana passada, o sorvete já está disponível e o consumidor pode pedir o sabor com a casquinha cor de rosa.



"A Barbie passou por aqui, e mandou avisar que agora o sabor pink vai se chamar Barbie", declarou a sorveteria nas suas redes sociais.

O sorvete é a base de leite, com sabor baunilha, e flocos de chocolate branco. Além disso, está sendo vendido no shopping Iguatemi e na sede da Bezerra de Menezes.



Burger King

Outra loja que lançou uma temática especial para o lançamento do filme foi o Burger King. Desde o dia 12 de julho, a loja está vendendo o "Pink Burguer", inspirado na boneca, em todas as suas lojas.



O sanduíche é composto por um pão de brioche, carne, queijo tipo cheddar e molho rosa sabor defumado.

Pink Burguer lançado para o filme da Barbie Crédito: Reprodução/Twitter

Este hambúrguer faz parte do "Combo BK Barbie", que possui outros itens. Por exemplo, após o lançamento do sanduíche, o Burger King divulgou o shake da Barbie, com Donut.

Ele pode ser vendido no combo e também separadamente.

Pizza da Barbie



A Imperal Pizza, na Paraíba, também inovou no seu cardápio e viralizou nas redes sociais com a "Pink Pizza", inspirada na boneca.

A massa cor-de-rosa ainda vem em uma embalagem estampada com o rosto da Margot Robbie, atriz que interpreta a Barbie no longa-metragem.

Pink Pizza viralizou nas redes sociais Crédito: Divulgação/Imperial Pizza

A pizza vai ser feita até o fim de julho e sua base conta com uma camada de creme de leite, outra de queijo muçarela e brigadeiro de nesquik. Para finalizar, granulados em tons de rosa e morangos fatiados.

Shopping Iguatemi

No final entre 17h às 19h desta quinta-feira, 20, o shopping terá uma ação com uma "barbie fake", em que a personagem caracterizada vai fazer uma tour no empreendimento para interagir com os clientes.

Ela vai visitar o cinema, o I'XP, o Museu da Selfie e demais programações que estão disponíveis para o público nas férias.

North Shopping Jóquei

No North Shopping Jóquei, a partir das 15h, duas bonecas Barbie estarão presentes no mall do shopping e no cinema.

Durante a ação, elas estarão distribuindo chicletes personalizados e tirando fotos no selfie point da Barbie, local temático e personalizado para criar lembranças inesquecíveis. Para tirar fotos com as Barbie, é necessário realizar um cadastro via aplicativo do North Shopping Jóquei.

Além disso, também serão disponibilizadas 50 cortesias para a estreia do filme, que será realizado por meio do aplicativo do shopping. Para participar é gratuito basta fazer o cadastro no aplicativo. Os ganhadores poderão fazer o resgate a partir das 15h, no próprio aplicativo.

"Estamos muito felizes em proporcionar esse momento de alegria e encanto para nossos clientes. A Barbie é um ícone que representa valores importantes que são sempre bem-vindos em nosso shopping. Esperamos que todos se divirtam muito com a presença das Barbies e que possamos compartilhar sorrisos e memórias inesquecíveis", afirma Myrna Lopes, gerente de Marketing do North Shopping Jóquei.

North Shopping Maracanaú

Já o North Shopping Maracanaú das 17h às 19h desta quinta-feira, 20, os visitantes do shopping poderão bater foto com a Barbie, que estará presente no local, em um ambiente instagramável.

A foto poderá ser tirada em um espaço perto do cinema do shopping.

