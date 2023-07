Tesla tem avanço anual de 30% no lucro do 2º tri e supera expectativas do mercado

A Tesla informou que obteve lucro líquido de US$ 2,7 bilhões no segundo trimestre deste ano, que representa um crescimento de 30% ante igual período de 2022.

O resultado equivale a um ganho de US$ 0,91 por ação em termos ajustados, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,80.

A receita da fabricante de veículos elétricos saltou 47% na comparação anual, para US$ 24,9 bilhões nos três meses encerrados em junho. Neste caso, a projeção do mercado era de US$ 24,2 bilhões.

Por volta das 17h30 (de Brasília), a ação da Tesla subia 0,39% no after hours da Nasdaq, em Nova York.