Indústria de lácteos com investimento de R$ 7,1 mi é inaugurada em Quixeramobim

A indústria de Laticínios Terra Conquistada foi inaugurada. Ela fica no Assentamento Nova Canaã, no distrito de Lacerda, em Quixeramobim. O investimento total foi de R$ 7,1 milhões na instalação.

Com isso, o planejamento é atender famílias rurais da Região e melhorar a qualidade de vida de agricultores.

O evento de inauguração, ocorrido na segunda-feira, 17, teve a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará, Moisés Bráz.

Segundo o governador do Estado, a iniciativa vai beneficiar 750 agricultores de 28 assentamentos ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

"Um momento importante para o fortalecer a agricultura familiar e o Movimento Sem Terra, além de impulsionar a economia local com a geração de empregos para os cearenses."

Além disso, Lucimério Araújo, gestor industrial na Cooperativa Regional da Produção Agroindústria Luís Carlos (Coopalc), responsável pela administração da Laticínios Terra Conquistada, falou sobre avanços conquistados pelas famílias do campo.

“Antes da nossa fábrica de laticínios, o leite era comprado de nossos agricultores na região por menos de R$ 1/litro. Atualmente, a Terra Conquistada compra o leite às famílias por R$ 2,55/litro. Isso representa melhoria de vida.”

No total, a agroindústria entrega cerca de 4.600 litros de leite pasteurizado por dia, para 15 municípios da região. Já o quantitativo de leite restante é distribuído na produção de queijo, nata, requeijão e outros produtos feitos na Laticínios Terra Conquistada.

A produção de leite pasteurizado, ainda, é destinado para o Programa de Nacional de Alimentação Escolar de Quixeramobim e, ainda, distribuídos em outros municípios.

Assim, o ministro Paulo Teixeira também reforçou o compromisso do governo federal de fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar.

“Foi pensando no fortalecimento da agricultura familiar que a gente traz nesse novo plano o dobro do valor destinado anteriormente para mulheres da agricultura familiar, com aumento de R$ 6 mil para R$ 12 mil."

O ministro ressaltou que o Plano Safra tem, ainda, uma linha de apoio às cooperativas e mencionou que o governo federal irá lançar no decorrer deste ano novas ações voltadas à reforma agrária, entregando mais terra para aqueles que não têm terra e mais financiamento para instalações nessas terras.

Além dos 19 empregos diretos, a fábrica gera 15 empregos indiretos e trabalha com 125 produtores da região, sendo 100 cooperados e 25 pequenos agricultores familiares, de 14 localidades, sendo quatro comunidades rurais, nove assentamentos da reforma agrária e um acampamento.

