Shopping no Eusébio é inaugurado com 3200 empregos diretos e indiretos

O Terrazo Shopping, empreendimento de 32 mil metros quadrados, foi inaugurado nesta terça-feira, 17. São 80 lojas funcionando na abertura, com geração de 800 empregos diretos e 2.400 indiretos.

Participaram do evento de inauguração o CEO do shopping, Vitor Frota, o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, entre outras autoridades.

Com um investimento de mais de R$ 300 milhões, o shopping foi construído pela Dasart, com realização da Simpex Incorporações, Grupo Normatel e FCG Participações. O empreendimento está localizado na CE 040 com o Anel Viário.

A expectativa é de que o shopping finalize 2023 com 157 operações, das 190 disponíveis. Entre as principais marcas estão a Renner, o Supermercado Guará e a Greenlife.

O empreendimento terá ainda uma praça de alimentação com espaço para 27 opções de fast food e uma área de eventos de 1.500 metros quadrados. Já o cinema está em fase de negociação com a empresa gerenciadora, mas contará com seis salas, sendo uma delas com experiência vip.

Também são disponibilizadas duas mil vagas de estacionamento, sendo 800 delas cobertas, incluindo espaços reservados para idosos, deficientes, gestantes e pessoas autistas..

De acordo com o CEO da Dasart Malls, Vitor Frota, pesquisas de mercado indicam que o shopping tem um potencial de gerar mais de R$ 360 milhões em vendas anuais.

"O Terrazo Shopping é um empreendimento de grande porte na região que mais cresce no estado e possui um potencial de retorno excepcional para o segmento do varejo. Impressiona a velocidade e a qualidade do crescimento do Eusébio. A população vizinha ao Terrazo, ou seja, a que reside a 15 minutos de carro, está chegando a 800 mil habitantes, o mesmo número de algumas capitais", explicou.

